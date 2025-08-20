Zdravstvo

20.avgust 2025. Nemanja Rujević

Opet lažne priče o lažnim bolovanjima

Sada bi e-bolovanje trebalo da spreči lenje srpske radnike da uzimaju „lažna bolovanja“. Iako mediji, zvaničnici i poslodavci jadikuju zbog „epidemije lažnih bolovanja“, istina je skroz suprotna – u Srbiji se radi najviše i boluje najmanje