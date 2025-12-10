„Infomer“ tvrdi da „blokaderi“ imaju plan da vrbuju milion domaćinstava da istovremeno uključe po jednu ringlu i bojler,

Tabloidno targretiranje

09.decembar 2025. Bojan Bednar

Električna teorija zavere „Informera“: „Blokaderi“ imaju plan da uključe bojlere i ringle

„Infomer“ tvrdi da „blokaderi“ imaju plan da vrbuju milion domaćinstava da istovremeno uključe po jednu ringlu i bojler, a s namerom da to dovede do ispadanja u elektroenergetskom sistemu i uvoza struje. Osim na šporetima i bojlerima, takvo pisanje „Informera“ moglo bi da uključi i lampicu nekog tužilaštva zbog namernog izazivanja panike

Legalizacija objekata

08.decembar 2025. K. S.

Počela legalizacija: Šta vam treba od papira

Otvoreni su šalteri za prijavu nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti. Kako ide prijava i šta je od dokumenata neophodno za legalizaciju objekata