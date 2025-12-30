Mlekari su u Kraljevu u znak protesta simbolično prosuli litar mleka, a ostatak će dati u dobrotvorne svrhe. Kažu da Ministarstvo nema odgovore na njihove rastuće probleme

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja organizovalo je u utorak protest u Kraljevu zbog smanjenja otkupnih cena mleka, otkazivanja otkupa pojedinim proizvođačima, kao i narušavanja tržišta uvozom mleka iz inostranstva.

Mlekari okupljeni ispred Gradske uprave u Kraljevu prvobitno su najavili da će u znak protesta prosuti velike količine mleka, ali su odlučili da umesto toga simbolično prospu samo litar, a da ostatak podele u humanitarne svrhe.

Strana konkurencija

Poljoprivrednik Predrag Veljković pozvao je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da zaštiti domaće proizvođače.

„Simbolično smo prosuli samo jedan litar mleka da skrenemo pažnju Ministarstvu poljoprivrede da konačno zaustavi uvoz koji guši domaću proizvodnju mleka, da spasi sve nas proizvođače, da spasi građane Srbije. Da ostane domaća proizvodnja, jer nas je taj uvoznički lobi doveo do svega ovoga i zato smo danas ovde“, rekao je Veljković.

Ministarstvo je prethodno saopštilo da neće dozvoliti „bilo kakvo nekorektno ponašanje pojedinih otkupljivača mleka „a posebno manjih mlekara, prema domaćim proizvođačima“.

„Svako jednostrano i neutemeljeno umanjenje otkupne cene, kao i pritisci na poljoprivrednike koji nisu zasnovani na realnim tržišnim okolnostima, predstavljaju praksu suprotnu principima fer i transparentnog tržišta i zahtevaju institucionalnu proveru“, saopštilo je Ministarstvo.

Međutim, na današnjem protestu, poljoprivrednici su izrazili skepsu prema stavu Ministarstva, navodeći da oni time žele samo da „ugase požar“.

„Preduzećemo neophodne mere”

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je danas proizvođače da se jave „ukoliko su suočeni sa prekidom otkupa mleka ili drugim ozbiljnim poremećajima u poslovanju sa otkupljivačima”.

„Ministarstvo će sve prijave razmotriti sa dužnom pažnjom i, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti neophodne mere kako bi se pomoglo u rešavanju problema u otkupu i sprečilo prosipanje mleka”, saopštilo je Ministarstvo.

Problemi sa otkupom

Veljković navodi da su cene već smanjene, a da ukoliko država ne bude reagovala, nastaće kolaps u domaćoj mlekarskoj industriji.

„Mlekare će prekinuti otkup mleka, a to je nešto najgore što može da nam se desi u ovom trenutku“, rekao je on.

Današnjem protestu prethodio je sastanak stočara sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem od pre nekoliko dana u okolini Kragujevca.

Stočari su na tom sastanku tražili od ministra da ne menja najavljenu politiku subvencija u narednoj godini, ali su sa sastanka izašli nezadovoljni jer ministar nije imao odgovor na mnoga njihova pitanja.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.