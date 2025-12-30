Ispovest

29.decembar 2025. R.V.

Novinarka „Vremena“: 106.000 koraka do Novog Sada

Kroz umor, žuljeve i lična iskustva sukoba sa policijom, novinarka snima ne samo protest, već i maraton ljudskosti i upornog traganja za odgovorima koje vlast odbija da da. Ovo je duboko ličan narativ o građanskom angažmanu i ceni istine

Pravosuđe

27.decembar 2025. M. L. J.

Srpske sudije zovu Evropu u pomoć

Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“, obratila se evropskim institucijama zbog političkih pritisaka i niza drugih problema koje, kako tvrde, ima pravosuđe