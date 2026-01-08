Župnik crkve Imena Marijinog Atila Želer sumnja da je požar podmetnut i dodaje da se za vreme njegove službe slični incidenti nisu događali

Vrata jednog od bočnih ulaza u novosadsku Katedralu zapaljena su u četvrtak rano ujutru. Prilikom požara nije bilo povređenih, a vatrogasci su sprečili veću materijalnu štetu na zgradi crkve.

Na vratima i stepeništu ulaza se, kako prenose novosadski mediji, mogu videti tragovi paljevine, a miris gareži oseća se u okolini crkve.

Zajedno sa vatrogascima na licu mesta su i jedinice policije koje vrše uviđaj. Uzrok požara još uvek nije poznat, piše Razglas.news.

Sumnja se da je požar podmetnut

Župnik crkve Imena Marijinog (poznatije kao novosadska Katedrala) Atila Želer, rekao je da sumnja da je požar podmetnut, ali da nije siguran iz kog razloga.

„Ja sam u šest sati, kad sam ustao iz kreveta, video vozila vatrogasaca i policije kako stoje pored crkve. Kada sam izašao, rekli su da je, pretpostavljam, bilo podmetanja požara“, rekao je Želer za taj portal.

Župnik navodi da otkako je u službi u crkvi, od 2021. godine, nikada nije bilo sličnih incidenata.

Policija je obezbedila područje oko crkve, a najavljeno je da će taj ulaz u crkvu biti saniran.

