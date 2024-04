Na stanici gradskog prevoza u Bulevaru oslobođenja, odmah posle Trga Slavija u Beogradu u 13.40 zapalio se autobus gradskog prevoza privatnog prevoznika „Banbus“, prenosi N1.

Putnici su u tom trenutku još bili u vozilu, ali su ga ubrzo napustili. Vozač autobusa ostao je da dežura do dolaska interventne ekipe.

Tom prilikom se displej autobusa pokvario, te još uvek nije poznato o kojoj liniji je reč. Na toj stanici inače staju autobusi 33, 48, 78 i 36.

„Banbus“ poznat po problemima

Ovo nije prvi problem sa autobusima prevoznika „Banbus“. Upravo je sa njihovog autobusa broj 78 kod Karađorđevog parka 18. marta otpao točak i usmrtio jednu ženu. Tom prilikom je predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić rekao da je nesreća u kojoj je otpao točak autobusa ljudska greška, te da je osoba koja je načinila tu grešku uhapšena.

„Ta osoba je uhapšena, tehničar koji nije dobro pritegao točak. Mislim da i vozač ima odgovornost jer mora da proveri, ali hoću reći da ne postoji zahtev za vanredan tehnički pregled od Grada Beograda, to može samo da traži ovlašćeno lice to jest Ministarstvo unutrašnjih poslova”, izjavio je tada predsednik Privremenog organa Beograda.

Komentarišući Šapićevu izjavu, predsednik beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana Stefan Simić rekao je za „Vreme“ da se beogradska vlast „krije iza privatnih prevoznika, kao da su privatni prevoznici ‘pali s neba’ i pojavili se na beogradskim ulicama, a ne da je Grad Beograd i gradski Sekretarijat potpisao ugovore sa njima“.

Privatizacija javnog prevoza

Trend privatizacije javnog prevoza u Beogradu postoji poslednjih 10,15 godina, kazao je za „Vreme“ direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović. On je objasnio da je problem u tome što privatnici u Beogradu često imaju niže standarde od GSP-a, a pod time se misli na loša vozila i, pre svega, na jako loše održavanje, servis i tehničke preglede vozila.

Naime, privatnici uglavnom imaju svega nekoliko mehaničara i inženjera, a nemaju ni podsticaje da ih imaju više zato što Beograd isplaćuje privatnicima naknadu po pređenom kilometru.

„U ugovorima o javnom privatnom prevozu ne stoje visoki kriterijumi za obavljanje te funkcije. Tako da, u suštini, privatnici gledaju da za što manje pare i što jeftinije prevezu putnike od tačke A do tačke B. A to što jeftinije i što lakše vrlo često znači nebezbedno, u lošim i neodržavanim autobusima, i itekako doprinosi situaciji da se u suštini žmuri na kvarove na vozilima i da vrlo često dok god može da se ‘kotrlja’ autobus, on se pušta u funkciju”, ukazao je Jovanović.

Može još da ide

Pored privatnog prevoznika „Banbus“, u medijima se u poslednjih nekoliko meseci često spominje prevoznik „Avala bus 600“, nadležan za autobus na liniji 511 koji saobraća od Sremčice do Beograda na vodi. Ova linija se nekoliko puta zapalila, a jednom su joj čak otpala i vrata, zbog čega su je prozvali „ukletom“.

Žitelji Sremčice organizovali su više blokada na uglu Dvoržakove i Beogradske ulice, u znak protesta zbog nebezbednih uslova za prevoz putnika na toj liniji.

Incidenti sa autobusima u autobusu se samo nižu. Krajem oktobra prošle godine zapalio se i autobus na Brankovom mostu, na liniji 704, a vatra je progutala skoro celo vozilo. Krajem novembra autobus broj 65 prepolovio kod mašinskog fakulteta, a dva dana kasnije autobus na liniji 351 zapalio se kod Brankovog mosta.

Kako se u autobusi u ovakvom stanju uopšte nađu na putu?

Vozač autobusa GSP-a Zoran Stefanović iz Sindikata GSP-a “Pravda” otkrio je za „Vreme“ da se tehnički pregled radi samo „vizuelno“.

„Mi dođemo na kanal, majstor siđe u kanal, pregleda vozilo, okreće volan, pritiska pedalu kočnice i drugo. Ukoliko se desi da pronađu neki manji kvar, što u principu znači da takvo vozilo ne bi smelo da ide u promet jer i manji kvarovi moraju da se otklanjaju na vreme zato što će prouzrokovati mnogo teže kvarove kasnije, oni samo konstatuju – ‘Može još da ide’”.