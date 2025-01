Novosadska policija uhapsila je Marka Tošina, za kojim je pre godinu i po dana Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu raspisalo poternicu. Njega je Predrag Voštinić prepoznao kao jednog od mladića koji su se nalazili u kolima kada je oboren sa bicikla u Kraljevu pre godinu i po dana, saznaje Danas.

Fotografiju Tošina obajvio je na društvenoj mreži „Iks” aktivista novosadskog pokreta Bravo, Miran Pogačar i napisao: „Prepoznat je jedan od uniformisanih batinaša koji su pobegli kada su studenti ispred SNS prostorija došli. U pitanju je batinaš bez kapuljače na slici, Marko Tošin, krvično gonjen, verovatno i osuđivan, član SNS-a”.

Tada su četvorica članova SNS-a pretukla studente, a jednoj studentkinji je dislocirana vilica.

Predrag Voštinić iz kraljevačkog Lokalnog fronta kaže za „Vreme“ da ova informacija nije prijatna bez obzira koliko se pravdoljubivo gleda na čitavu stvar. „Kada sam to čuo, mene je više potresla informacija da on ima ikakve veze sa sufinansiranim nasiljem koje sprovodi vladajuća stranka nad građanima ove zemlje nego bilo šta drugo. A, tek onda sam zapravo postao svestan činjenice da to definiše i prirodu mog slučaja gotovo pa konačno.“

Šta se dogodilo?

Septembra 2023. godine, dan nakon protesta protiv vlasti koji je organizovao Lokani front u Kraljevu, Predraga Voštinića je sa bicikla oborio je vozač automobila s novosadskim tablicama.

Voštinić je završio sa teškim telesnim povredama, u lokvi krvi. Imao je slomljenu šaku, hematom na glavi, te oderotine po celom telu. Dok je ležao na zemlji, rekao je Voštinić policiji, jedan od muškaraca koji je bio u škodi, autu koji ga je udario, uputio mu je jezive pretnje. O tome je „Vreme“ ranije pisalo.

Sagovornik „Vremena“ objašnjava da više nema mesta sumnji da je napad na njega imao ikakve veze sa slučajnošću i to ga je, kaže, malo onespokojilo. „Koliko god mi je drago da se privedu pravdi takvi ljudi, toliko mi je teško da prihvatim da sve to živimo svih ovih godina i da sam samo umanjivao na značaju nešto, što je očito bilo nimalo slučajno u mom životu.“

Sa druge strane ga raduje činjenica da su ipak to sve kriminalci i to malobrojni i da tome časni deo policije može da „stane za vrat“ ukoliko im se daju odrešene ruke i dozvoli da se bave svojim poslom.

„Imamo utisak da se njihova struktura raspada“

Voštinić ukazuje da postoji i jedna stvar koja u čitavom ovom zlu može da se nazove kao dobra, a to je da je očito došlo do „raspada u tom nekom njihovom kriminalnom miljeu“ koji sada čini ovakve stvari mogućim.

„Mi smo pre nekoliko nedelja bili potpuno nemoćni pred državnim nasiljem. Potpuno smo digli ruke od toga da je bilo šta moguće da se desi i da će nas išta obradovati. Sada, ipak, imamo utisak da se ta njihova struktura raspada. Informacije cure na sve strane i neki ljudi su očito postali dostupni istrazi i policiji“, kaže on.

Sa druge strane, zaključuje Voštinić: „Može se desiti da na ovaj način samo pokušavaju da olabave veliki pritisak koji su napravili studenti i građani svojim protestima poslednjih nekoliko nedelja, ali nije nevažan signal i trebalo bi da ga iskoristimo kao društvo“.