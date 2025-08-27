Društvo
Igre moći države i crkve: Od prekršaja do svetogrđa
Četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata, Pavlu Đurišiću podignut je spomenik kod Berana. Na koji način se iz ovog primera vidi odnos moći države i crkve?
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova
Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije organizovaće 20. septembra, ispred Palate Srbija, vojnu paradu „Snaga jedinstva“, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova.
Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije, navodi se u saopštenju.
Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.
„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, kaže Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović
„Ministar prosvete je doneo odluku da za v. d. direktora imenuje osoba protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum
„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović
„Laboratorijski rezultati su pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti“, kazao je menadžer tog projekta „Marina Dorćol“ Đorđe Lukić
