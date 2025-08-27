Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova

Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije organizovaće 20. septembra, ispred Palate Srbija, vojnu paradu „Snaga jedinstva“, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova.

Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije, navodi se u saopštenju.

Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.