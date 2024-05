Đorđe Mijatović, mlađi brat potpredsednika Vlade BiH i federalnog ministra Vojina Mijatovića, preminuo je sinoć u Urgentnom centru u Beogradu nakon svađe i tuče u dečjem parku na Voždovcu, pišu bosanski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, pretukla su ga dvojica mladića koji su pobegli nakon napada i za kojima policija traga.

Do tragedije je navodno došlo nakon što se Mijatovićev sin požalio ocu da ga u parku prozivaju neki mladići, piše „Dnevni avaz“.

On je otišao do njih, ali pošto se dugo nije vratio, supruga ga je potražila. Nezvanično se saznaje da ga je zatekla u hodniku zgrade.

Mijatović je primljen u bolnicu, gde je i preminuo.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju.

Dok jedan deo beogradskih medija izveštava da su „huligani nasmrt pretukli“ Đorđa Mijatovića, drugi ističu da je moguće da je u pitanju nesrećan slučaj. Istraga je u toku.

Ko je Vojin Mijatović

Rođen je 11. augusta 1979. godine u Banja Luci gde i danas živi. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, te diplomirao na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Karijeru počeo u Ministarstvu trgovine i turizma, kao portparol Turističke organizacije, nakon čega preuzima funkciju portparola Ministarstva za izbeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske.

Radio je kao načelnik odeljenja za evropske integracije u Ministarstvu finansija Republike Srpske, a zatim dve godine obavlja poziciju savetnika za evropske integracije, predsedavajućeg Veća ministara Bosne i Hercegovine.

2016. godine je imenovan za zamenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gde nakon dve godine podnosi ostavku na isto mesto, zbog lošeg stanja u zemlji i napušta Vwće ministara BiH.

Učesnik je velikog broj konferencija i projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava i manjina u organizaciji UNHCR-a, UNDP-a, Evropske komisije, OSCE-a, kao i mnogih projekata iz oblasti ekonomije u saradnji sa predstavnicima Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske komisije.