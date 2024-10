Udruženje „Most ostaje“ koje se protivi rušenju Starog savskog mosta u Beogradu, održače protest nedelju, 20. oktobra u 17 sati, ti na platou kod Filozofskog fakulteta.

U petak, u Jutarnjim novostima“, ministar građevine i saobraćaja Goran Vesić objavio je da je to Ministarstvo „19. septembra izdalo rešenje o uklanjanju Starog savskog mosta. Znači da je moguće graditi novi Savski most.“

Podsetio je da je „pre 7-8 godina raspisan je arhitektonsko-tehnički konkurs, imali smo veliki međunarodni konkurs za izgled Savskog mosta, zatim postoji studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Taj konkurs je obezbedio da se taj most prvo uklopi u to kako izgledaju beogradski mostovi, a drugo u okolinu. To je zaista urađeno fantastično.“

„Mi smo kao Ministarstvo dali dozvolu da Grad Beograd, na osnovu Direkcije, prvo počne uklanjanje Starog savskog mosta, a onda izgradnju novog. Kada će to biti, zavisi od Direkcije. To ne radi Ministarstvo, ali smo mi ono što je naša obaveza uradili i sada je moguće pristupiti izgradnji novog mosta“, rekao je ministar Vesić.

Pre tri nedelje predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će „Stari savski most biti prebačen na nekih dva kilometra dalje“. Zatim je pre dva dana „Politika“ objavila da „most neće biti uništen, nego će dobiti novi život kao pešačko-biciklistička saobraćajnica, tako što će biti postavljen kao veza između Zemuna i Lida na poziciji gde se leti postavlja pontonski most do plaže na Velikom ratnom ostrvu“.

Ova informcija nije potvrđena. Udruženje „Most ostaje“ koje organizuje sutrašnji protest ispred Filozofskog fakulteta, zahteva da most ostane tu gde je bio i do sad.