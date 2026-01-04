Žena sa kišobranom hoda ulicom dok pada sneg.

04.januar 2026. B. B.

RHMZ: Oblačno, hladno, ledena kiša i sneg

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 ccentimetara

Lični stav

03.januar 2026. Boban Arsenijević

Kako diplomirati kafanski nacionalizam

Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala