Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara za Srem, Beograd, južni Banat, Šumadija, Pomoravlje, istočnu, zapadnu i delove jugozapadne Srbije.

Upozorenje je upućeno sms-om na brojeve građana.

„Preporuka je da ostanete kod kuće zbog ledene kiše. Očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Mogući su prekidi u snabdevanju električnom energijom. Budite oprezni i pratite instrukcije nadleznih organa“, navedeno je u upozorenju.

RHMZ: Lokalno i 30 centimetara snega

U većem delu Srbije zemlje u nedelju će biti oblačno i hladno uz ledenu kišu i sneg, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 3 stepena, na jugu zemlјe od 9 do 14 stepana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlјe kiša će preći u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša.

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 ccentimetara.

U tim predelima uveče i u toku naredne noći lokalna pojava ledene kiše.

Vetar slab i umeren, u dalјem skretanju na severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren do jak južnih pravaca.

Od ponedelјka do četvrtka biće oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći nula stepeni i u tim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe, dok će na jugu i jugoistoku i dalјe biti toplije sa kišom.

U petak i za vikend hladna vazdušna masa proširiće se na celu zemlјu pa se očekuju umereni, lokalno i jaki jutarnji mrazevi i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine očekuju se samo u subotu,10. januara.

