Pre tri godine usvojene su izmene i dopune Odluke o taksi prevozu prema kojoj sva taksi vozila treba da budu bele boje. Rok za taksi prevoznike da promene boju svojih automobila ističe početkom maja.

Odluka predviđa da vozila koja taksi prevoznici nabavljaju kroz subvenciju Vlade Republike Srbije moraju biti bele boje, a prelazni period od godinu dana važiće za taksiste koji vozila budu nabavljali iz sopstvenih sredstava.

Piše i da su taksi prevoznici, koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza, dužni da usklade svoje poslovanje u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove odluke, što je bilo 2021. godine.

Tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je: „Želimo da beogradski taksisti imaju dobre automobile, da građanima pružaju najbolju uslugu i da posao taksiste postane cenjeno zanimanje“.

Međutim, anoniman izvor za „Vreme“ iz „Pink taksija“ kaže da se on sa svojim kolegama sve vreme pita na osnovu kog zakona je ovo usvojeno. Dodaje i da im je rečeno da ukoliko ne promene boju svog vozila neće dobiti ni dozvolu za rad.

Drugi izvor, koji je takođe želeo da ostane anoniman za „Vreme“ na pitanje koja je poenta uvođenja ove odluke kaže da je obrazloženje da svi budu u istoj boji, ne samo zbog belog grada (Beograd), već i kako bi se razlikovali od divljih taksista.

Međutim, navodi da se oni svakako razlikuju od divljih taksista po tablicama „TX“ jer ne može svako da dobije TX tablice.

Koliko će koštati promena boje automobila?

Zbog ove Odluke taskisti će morati ili da kupe novi automobil, ili da ofarbaju ili stave foliju na svoj auto.

Prema rečima našeg sagovornika taksisti su se većinski opredelili za foliju, koja je više kao lepljivi tapet i može trajati do oko godinu dana. Do skoro je, kaže, ta usluga koštala između 180 i 200 evra.

Međutim, u poslednje vreme cene su skočile pa ta usluga sada iznosi između 220 i 250 evra zavisno od veličine automobila. Cena drugih folija, koje nisu kao lepljive tapete, iznose između 400 i 1200 evra i one su svakako kvalitetnije.

Objašnjava da farbanje taksistu može da košta od 1000 evra, pa naviše, te da je to svakako dugotrajnije od folije.

Mazanje očiju

Subvencije Vlade Srbije su postojale kao vid pomoći, ali naš izvor kaže da su one bile u iznosu od 8000 evra ko je iskoristio, ali da to više ne važi. Objašnjava da je to bilo u periodu kada su se taksisti pobunili protiv „CarGo“ firme, te da je ta pomoć bila kako bi se oni ućutkali.

„Kola su poskupela. Recimo Dačija Logan koštao je 8000 evra, a sada je 16.000.“

Pomoć nisu svi iskoristili i ukinuta je pre nekoliko meseci, a „CarGo“ je ostao i dalje da „nam uzima hleb“.

Konačno, kaže da je posao osetno opao za 30 do 50 odsto, ali i da su sada meseci kada nema posla.