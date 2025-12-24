Kolumnisti i autoru emisije „Bez ustručavanja“ na KTV Aleksandru Dikiću određeno je zadržavanje do 48 sati, objavio je njegov advokat Ivan Ninić na društvenoj mreži Iks.

Ninić je napisao da će Dikić biti izveden pred tužioca u četvrtak u 11 sati.

Dikić je uhapšen sredu u Novom Sadu.

Dikića su uhapsili pripadnici službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, piše portal Nova.

Dikićev advokat Ivan Ninić potvrdio je da je policija policija sprovela njegovog klijenta u Beograd.

„Očekujem da ću za dva sata videti Dikića i znati sve detalje. Rešenje o policijskom zadržavanju od 48 časova tek treba da nam bude uručeno“, izjavio je Ninić.

Pretpostavka je da je Dikić uhapšen zbog onoga što je izjavio u vezi sa studentskom listom. U jednom video snimku, obraćajući se studentima, Dikić je istakao da je njihov cilj da sruše režimi da onda „naprave sistem za koji se bore – sistem koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića“.

„Ali sama borba, ako vi 13 godina ne možeta da ga savladate, nemate luksuz da budete tako isključivi da kažete: ‘niko nam ne treba’. Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na studentskoj listi ili treba sutra da bude ministar. Naravno da ne. On samo treba da nam pomogne da se taj režim sruši, da bi to bila neka vrsta olakšavajuće okolnosti, kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči“, rekao je Dikić.

Tako pretpostavlja i vlasnik KTV Danijel Radić.

“Ne znam tačan razlog hapšenja, ali mogu samo da pretpostavljam. Policija koja je došla rekla je da ne zna tačno o čemu se radi i da su dobili nalog za sprovođenje i zadržavanje“, rekao je Radić za Danas.

On pretpostavlja da je privođenje vezano za Dikićevu izjavu koja je, kako kaže, izvučena iz konteksta i koja je emitovana na svim medijima.

„Dikić je to objasnio i u Svojoj emisiji ‘Skener’. On je je, mislim, za Srbin info dao tu izjavu, gde je rekao da studenti moraju da sarađuju sa nekim ljudima iz režima da bi srušili Vučića i da generalno ne može tu nešto mnogo da se bira, ali da ljudi iz vlasti koji pristanu na saradnju imaju neku olakšavajuću okolnost u celoj priči, posle kada dođe do smene režima. Onda je naveo kao primer metaforično, naravno, nije mislio bukvalno – da će se onima koji sarađuju, prilikom metaforičnog streljanja, da se stavi povez na oči. Oni su to izvukli iz konteksta i rekli da je on pozivao na streljanje predsednika Aleksandra Vučića, što nema veze sa životom”, navodi Radić.

Režimski mediji prethodnih dana su prenosili da je Dikić „pozvao na streljanje Vučića i onih koji ga podržavaju“.

