Političke stranke su neophodan alat borbe koji se mora prilagoditi novim metodama, posebno na lokalnom nivou, kako bi se u turbulentnim vremenima politika vratila građanima. Ovo je poručeno na tribini „Kako vratiti poverenje u političke stranke?“, održanoj 28. novembra u Gradskoj opštini Medijana u Nišu.

Foto: Novi Optimizam

U organizaciji nedeljnika VREME i pokreta Novi Optimizam, događaj je okupio narodne poslanike, aktiviste, studente, koji su ukazali na potrebu za jačanjem veze između stranaka i građana. Moderator tribine, novinar Vremena Nedim Sejdinović, na početku je ukazao na važnost otvaranja javnog prostora u opštini Medijana, grada NIša, za politički dijalog.

„Javni prostori u Srbiji uglavnom su zatvoreni za političko mišljenje i debatu. Tamo gde nema javne debate, nema ni politike,“ rekao je Sejdinović. On je naglasio da strah od političkog delovanja ne pogađa samo pojedince već i institucije. „Neophodno je vratiti politiku u javni prostor jer bez nje ne možemo govoriti o stvarnim promenama u društvu,“ dodao je on.

Na tribini su govorili Jelena Milošević, narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP), Rastislav Dinić, narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) iz Niša, student i aktivista Pavle Cicvarić i profesor Pravnog fakulteta Predrag Cvetković. Učesnici su razmatrali ulogu političkih stranaka u društvu koje sve više prepoznaje građanske pokrete kao snagu otpora.

Foto: Novi Optimizam

Narodna poslanica SSP Jelena Milošević govorila je o izazovima s kojima se opozicija svakodnevno suočava, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. „Opozicija je često džak za udaranje. Iako je u ovakvim uslovima teško napraviti promene, ipak građani koji nas podržavaju pokazali su da možemo naći zajednički jezik u ključnim trenucima, uprkos razlikama,“ rekla je Milošević.

Ona je naglasila da opozicija često deluje u nemogućim uslovima, suočena s brutalnim napadima vlasti i medijskim kampanjama koje služe njihovoj diskreditaciji. „Ovo nije politika, ovo je borba za opstanak. Mi nemamo luksuz da pravimo dugoročne strategije, reagujemo u trenutku i često donosimo odluke pod pritiskom,“ istakla je. Kao primer je navela nedavne proteste u Novom Sadu, gde su narodni poslanici opozicije stali ispred policijskih kordona. „To nije samo politička dužnost, već ljudska obaveza, da budemo tamo jer su nam građani ukazali poverenje,“ zaključila je Milošević.

Student i aktivista Pavle Cicvarić osvrnuo se na promene u pristupu opozicije prema vlasti i potrebu za alternativnim metodama političke borbe. „Krivac za stanje u kojem se nalazimo je vlast koja je obesmislila sam pojam političkog delovanja, dok je podela vlasti na tri grane potpuno izigrana, sve je podređeno jednom čoveku,“ rekao je Cicvarić.

Pavle Cicvarić

Foto: Novi Optimizam

On je pohvalio nov nivo angažovanja narodnih poslanika opozicije, posebno tokom protesta u Novom Sadu. „Videli smo da su spremni da napuste svoje zone komfora i stanu pred policijski štit. To je bio snažan signal građanima da opozicija nije samo pasivni posmatrač već aktivni učesnik u borbi za promene,“ istakao je. Dodao je da je decentralizovan karakter protesta ključan za uspeh: „Mladi, studenti, političari i aktivisti delovali su na više frontova, od blokade mostova do odbrane univerziteta. To pokazuje da vlast više ne može kontrolisati nezadovoljstvo koje se širi.“

Narodni poslanik iz ZLF, Rastislav Dinić, istakao je da su političke stranke ključni alat u političkoj borbi i da je odbacivanje tog alata greška. „Kao neko ko je prošao put od građanskog aktiviste do političara, shvatio sam da postoje stvari koje se ne mogu postići bez stranačke organizacije,“ rekao je Dinić.

On je ukazao na negativnu percepciju političkih stranaka u Srbiji, za koju je okrivio vlast. „Ova vlast se potrudila da kod građana stvori odbojnost prema političkim partijama, predstavljajući ih kao korumpirane i neefikasne. Međutim, većina današnjih opozicionih partija čine novi ljudi, a i dalje postoji iracionalan otpor prema strankama,“ naglasio je. Dinić je dodao da opozicija mora kombinovati parlamentarnu politiku i građansku neposlušnost.

Foto: Novi Optimizam

Predrag Cvetković iz Grupe građana „Dr Dragan Milić” i profesor Pravnog fakulteta ukazao je na značaj lokalne politike kao polazne tačke za promene. „Lokalni nivo omogućava direktniji kontakt s građanima i pruža priliku da se izgrade poverenje i politički kapital,“ rekao je Cvetković.

On je ocenio da su političke stranke u Srbiji često nesigurne u sopstveni identitet i stavove prema ključnim pitanjima, poput odnosa prema EU, Kosovu ili Rusiji. „Nedostatak jasne političke vizije pre 2012. godine doprineo je današnjem stanju. Stranke moraju ponuditi jasne odgovore na ključna pitanja kako bi povratile poverenje građana,“ istakao je. Kao primer uspeha naveo je rezultate svoje grupe građana u Nišu, koja je na lokalnim izborima ostvarila značajan rezultat. „Naša politička borba je legitiman odgovor na izazove s kojima se suočavamo, ali moramo pažljivo birati metode kako ne bismo dodatno polarizovali društvo,“ zaključio je Cvetković.

Sa tribine je poručeno da je potrebno jačanje saradnje između građanskih inicijativa i političkih stranaka, uz ocenu da je otvoreni dijalog u javnom prostoru neophodan za demokratizaciju društva. Ovaj događaj je simbolično označio povratak otvorene političke debate u javne institucije i bio je prilika za građane da razgovaraju sa političkim predstavnicima iz Niša.