Niš je postavio novogodišnju jelku preko spomen-česme Stevanu Sremcu, što je pandan Novom Sadu koji je centar ukrasio svetlećim vozom

Niš je postao hit na društvenim mrežama zbog novogodišnje jelke u centru, postavljene bukvalno preko spomen-česme Stevanu Sremcu!

Time je, uz Novi Sad koji je centar okitio vozom od raznobojnih svetlećih lampica, postao još jedan grad u Srbiji koja ne obraća pažnju na asocijacije koje postavljeni ukrasi izazivaju kod građana.

Kad će Ćele kula

Nišlije povodom pokrivanja Sremčeve česme jelkom, kažu – dobro da nisu postavili lampice po Ćele kuli.

Montiranje jelke na Sremčevu česmu

Česma sa četiri lule postavljena je 2006. godine na Trgu Stevana Sremca u Nišu, na mestu kuće Živka Mijalkovića, poznatijeg kao gazda Ivko, bogatog zanatlije iz Niša, koga je Sremac opisao u pripoveci „Ivkova slava“.

Na česmi se nalaze četiri spomen ploče sa nazivom česme, bareljefom sa likom Stevana Sremca, tekstovi na srpskom i engleskom jeziku o Sremcu i ploča sa imenima glavnih junaka pripovetke “Zona Zamfirova”.

Turistička atrakcija

Pored česme nalazi se spomenik, jedna od turističkih atrakcija Niša, na kojem su prikazani Stevan Sremac i Kalča, najpoznatiji niški “lovdžija” i junak njegovog dela, kako sede za kafanskim stolom, dok je ispred njih Kalčin pas Čapa.

Nezvanično, odluka da se spomen-česma prekrije jelkom doneta je zato što se česma ne koristi zimi zbog mraza.

Grad je montirao novogodišnju jelku preko spomen- česme Sremcu i pred Novu 2023. godinu.

Tada je oštro reagovao deo opozicije i javnosti, navodeći da je tako obesmišljen spomenik jednom od velikana koji su živeli i radili u Nišu, te jasno iskazan odnos vlasti prema gradskoj istoriji i kulturi, ali jelka nije uklonjena.

Izvor: Blic/Danas