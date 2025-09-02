Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu pozvali su na protest kao reakciju na upad policije na novosdaski Filozofski i Fakultet sporta

Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu pozvali su kolege iz cele Srbije i ostale građane da im se u petak, 5. septembra pridruže na protestu u tom gradu.

Studenti Poljoprivrednog, Medicinskog i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu su najavili da će protest početi u 19 časova kao „reakcija na upad policije“ na novosdaski Filozofski i Fakultet sporta.

„Srbijo, da li se čujemo? Vidimo se u petak!“, stoji u objavi studenata na društvenim mrežama, uz fotografiju kordona policije na ulazu u Filozofski fakultet.

Protest protiv kršenja autonomije univerziteta i policijske brutalnosti nad studentima i građanima! Srbijo, vidimo se u petak u Novom Sadu! https://t.co/4l7xHN0BVQ — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) September 2, 2025

Šta je prethodilo pozivu na protest?

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid, ušao je u zgradu tog fakulteta rano ujutro 1. septembra kroz prozor uz pomoć, kako su očevici tvrdili, tri batinaša i uz asistenciju dvojice policajca.

Nakon što su građani počeli da se okupljaju u većem broju, stiglo je i policijsko pojačanje.

Nekoliko studenata se popelo na nadstrešnicu kod ulaza u zgradu, a zatim na fakultet ušli kroz prozor. U jednom trenutku policija je odgurala građane od ulaza u zgradu fakulteta.

Posle nekog vremena, studenti su napustili fakultet, poručujući da zgrada ostaje otvorena za studente i da će se održati sastanak kako bi se formulisali zahtevi za upravu.

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović je 26. avgusta ujutro izbacio studente iz zgrade.

Prema navodima studenta Alanović je zamenio brave i preti im disciplinskim postupcima.

Studenti su zato pozvali građane da im se pridruže u protestu, na šta su se građani i odazvali.

Celodnevni protesti studenata i građana u utorak ispred Fakulteta, a Alanović je reagovao tako što je pozvao policiju. U nekoliko trenutaka građani i policija su se nadgurivali i koškali.