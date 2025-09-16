Tragedija u Novom Sadu
VJT zbog pada nadstrešnice podiglo optužnicu protiv 13 ljudi
„Sve što je potrebno jeste da rektor, Zana Dolićanin, da ostavku. Pored nje, ostavka se očekuje od prorektora Milovana Bratića, predsednika Saveta Benina Murića i prof. dr Dragoslava Šumarca“, naveli su studenti DUNP
Studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) spremni su da – u cilju zaštite Univerziteta – nadoknade nastavu i ispitne rokove ukoliko rektorka Zana Dolićanin podnese ostavku ili bude smenjena.
Studenti su ukazali da je prorektor DUNP Milovan Bratić rekao da su svi mehanizmi za opstanak Državnog univerziteta iscrpljeni, da je uprava uradila sve da sačuva univerzitet, implicirajući da opstanak Univerziteta zavisi od studenata u blokadi.
Istakavši da su na takve paušalne procene navikli, studenti su naveli da neće ostati nemi na prebacivanje krivice i da mehanizmi za opstanak Državnog univerziteta u Novom Pazaru nisu iscrpljeni.
„Zapravo, vrlo je jednostavno. Sve što je potrebno jeste da rektor, Zana Dolićanin, da ostavku. Pored nje, ostavka se očekuje od prorektora Milovana Bratića, predsednika Saveta Benina Murića i prof. dr Dragoslava Šumarca“,naveli su studenti DUNP u saopštenju.
Oni su poručili da su spremni da, u koraku sa ostavkom ili smenom rektorke i uvođenjem prinudne uprave, nastave sa svojom borbom kao i ostale kolege širom zemlje – spremni su da prihvate odrađivanje nastavnih aktivnosti i nadoknadu rokova, u cilju zaštite Univerziteta.
„Da bismo razjasnili kome je zapravo stalo do univerziteta u našem gradu, pitamo se, da li je rektorka spremna dati ostavku kao što smo mi spremni prihvatiti nadoknadu nastave i rokova? Studenti nisu tu zbog uprave, već uprava zbog studenata“, istakli su studenti i poručili da Univerzitet „nije privatno vlasništvo“.
