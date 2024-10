U jednom beogradskom taksiju sa zvučnika ide smireni, uspavljujući bariton. Prilično glasan. Razgovaram sa taksistom i ovo su njegove reči. U kurzivu je ono što izlazi iz zvučnika.

„Ne smeta Vam ova filozofija koju slušam? To je nešto za moje probleme.“

Jeste li umorni od traženja mira na mjestima koja nikada ne ispunjavaju vaša očekivanja? Zamislite na trenutak da pronađete neprocjenjivo blago mira. Ne izvan sebe, već unutar vlastitog bića.

„Ne želim da budem živčan i agresivan. Najgori su mi dani sa naglim promenama vremena, tada loše spavam. A sve je zbog ulice.“

Unutarnji mir nije samo prolazno stanje. To je utočište, sveto mjesto za koje su stoički filozofi (…) znali da je dostupno svima nama.

Kad prete i psuju

„Izađe čovek kroz crveno, iseče me. Trube, prete, psuju, pokazuju srednji prst, hoće da se biju. Neki dan pešak prelazi na crveno i još me gleda u stilu ‘ma ko te jebe’. I meni onda nije dobro.“

Dubokim i sporim disanjem šaljete signale mozgu da je sve u redu, da nema opasnosti, da se stres može povući.

„Slušam tako stoičke principe koji su stari milenijumima, podsećaju me da dišem sporije. Pustim na Jutjubu ovako, ne znam engleski pa sam našao na hrvatskom, da mogu da razumem. Mogu Vam reći da me smiruje.“

Znanstveno gledano, vaše disanje izravno djeluje na živčani sustav, deaktivirajući onu automatsku reakciju – bori se ili bježi, koja nas stalno drži u pripravnosti.

„Mislim da se na ulici iživljava ono iz kuće. Narod je isto tako agresivan i kod kuće, onda divlja i na ulici.“

Samo nađete mirno mesto

„Ušao sam u taksi jer nisam hteo da me nepismeni šefovi maltretiraju. A ostao sam za volanom, eto, 38 godina.“

Pronađete mirno mjesto, sjednete ili legnete udobno i postupno usmjeravate svoju pažnju prema unutra.

„Nikad zapravo nije bilo lakše – danas su bolja vozila, klimatizovana, imamo žutu traku, ove moderne uređaje da ne moramo stalno da slušamo radio-vezu… ali, ostarilo se, brzo se troši energija.“

U svijetu gdje smo stalno bombardirani informacijama, brigama i odgovornostima, meditacija nam nudi oazu smirenosti. (…) Ona nas uči da mir nije na nekom dalekom mjestu, nego unutar nas, čekajući da bude otkriven.

„A opet, nikad gužve nisu bile ovolike u Beogradu, ni kad smo imali jedan i po most. Sve je više vozila.“

Shvatićete da prava smirenost ne dolazi iz odsutnosti problema, već iz sposobnosti da je pronađete čak i usred oluja.

„Malo pre sam vozio od Zemuna do centra 58 minuta. Kako se to isplati? Mogao sam za to vreme tri vožnje da imam. A imao sam jednu koja crpi energiju, i uz svu ovu agresiju na ulici. Zato ovo i slušam.“

Proverio sam, članstvo košta 300 dinara mesečno. I mir se, dakle, prodaje. Ali bar nije skup.