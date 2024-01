Prošlog vikenda je temperatura u Oslu, glavnom gradu Norveške, bila niža od minus trideset stepeni Celzijusa – to je rekord, otkako traju merenja.

Takve sibirske temperature pogađaju celu Skandinaviju, u Švedskoj je mereno i do minus 43 stepena, rekordi se beleže i u Finskoj.

Na više mesta u Danskoj i Švedskoj su stotine i ponegde hiljade automobila bila zarobljene na drumu. U Švedskoj je intervenisala i vojska.

Meteorolog Ivan Ristić ranije je rekao da od ovog ponedeljka ledeni talas iz Rusije stiže i u Srbiju.

„Dakle, od ponedeljka kreće ta zimska, prva zimska nedelja, a u utorak, sredu i četvrtak imaćemo i ledene dane s niskom temperaturom. Maksimalno će biti oko nula ili možda malo ispod nula stepeni i počinje prava zima“, kazao je on.

После тешких борби са снегом у новембру и децембру, наши путари коначно су изгубили снагу и предали борбу. pic.twitter.com/PkT1OO9oeA — Дамир Окановић (@DamirOkanovic) January 8, 2024

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sneg će padati samo u ponedeljak i delimično u utorak – posle će za sneg biti prehladno. Osim u Negotinskoj krajini, tanak pokrivač bi trebalo da se pojavi u celoj Srbiji.

Do kraja sedmice predviđaju se temperature do nula stepeni, na Kopaniku i Zlatiboru će se spuštati do minus deset.

Za sada nema velikih problema na drumovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Saobraćaj se, nakon božićnih praznika, uobičajeno pojačava na svim glavnim putnim pravcima i na prilazima gradovima, navodi AMSS.

Pozivaju na oprez jer promena vremena i padavine otežavaju vožnju uz stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima.