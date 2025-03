Povod skupa studenata ispred Informera je napad na studenta Davuda Delimeđca iz Novog Pazara od strane Dragana J. Vučićevića, poslednjeg u nizu, zbog čega su studenti, kako su i sami naveli, objavili medijski rat ovom tabloidu.

Detalji skupa

Studenti i dalje nisu najrečitiji, što se tiče toga kako će izgledati skup ispred „Informera“.

Davud Delimeđac rekao je ranije za naš portal da veruje da će ova akcija biti „veoma zabavna“.

„Pozivamo sve građane i novinarska udruženja na osudu ‘Informera’ ne samo zbog izjave upućene na moj račun, nego i zbog svih prethodnih izjava koje krše novinarsku etiku“, poručio je student.

Juče su, pak, studenti precizirali neke detalje skupa.

U objavi na društvenim mrežama pod parolom „Dragane, dolazimo da se družimo“, studenti su, osim toga da će njihova akcija ispred redakcije „Informera“ trajati šest sati, od 14 do 20 časova, saopštili da će biti darivanja.

Oni su pripremili poklone za najkreativnije učensike skupa, kao i za najbrže potpisnike peticije za ukidanje „Informera“.

Najavili su da će prvih sto potpisnika peticije za ukidanje Informera dobiti bedž „Dezinformer“, dok će deset najkretivnijih transparenata na skupu dobiti bedž „Deizinformer“ iz limitirane edicije.

„Podsećamo da je ovaj protest, kao i dosadašnji, miran i dostojanstven. Bilokakav vid nasilja nije u skladu sa vrednostima za koje se studenti zalažu“, poručili su studenti FPN u blokadi.

Studenti FPN-a u blokadi poručili su da je „Informer“ njihov direktni neprijatelj, nakon čega su više puta nagoveštavali okupljanje ispred prostorija ove televizije.

Šta će raditi Vučko

I Dragan J. Vučićević se priprema na dolazak velikog broja studenata i svih onih koji bi želeli da se „Informer“ ukine jer ne izveštava onako kako bi trebalo, prenosi Nova.rs.

Vučićević je, prema njihovim saznanjima, „zamaglio“ sve prozore na zgradi televizije odnosno stavljena je tamna folija, kako učesnici skupa ne bi mogli da vide zaposlene u redakciji televizije.

Očekuje se i dolazak policije koja će, prema saznanjima Nove.rs, štititi zgradu televizije.

Konstantni napadi na studente

Studenti Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu koji blokiraju rad ove ustanove duže od četiri meseca, od početka blokada predstavljeni su u provladinim medijima kao blokaderi, otporaši, rušioci poretka, opozicioni studenti…

Najviše ovakvih „epiteta“ dobili su od „Informera“, odnosno njegovog vlasnika Dragana J. Vučićevića koji se ne libi da u svojim tabloidnim novinama, na portalu ili u televizijskom prenosu uživo svaki put spomene studente u ovom kontekstu.

Poslednji napad na njih, odnosno na studenta ovog fakulteta Davuda Delimeđca iz Novog Pazara, kada je Vučićević u emisiji na svojoj televiziji izneo neistine o njemu i njegovoj porodici, doveo je do medijskog rata između studenata i „Informera“, posle čega su akademci zakazali skup ispred zgrade ove televizije i pozvali kolege sa drugih fakulteta i građane da im pruže podršku.

Kako je došlo do medijskog rata između studenata i Informera

Dragan J. Vučićević, vlasnik „Informera“, iskoristio je nedavno još jedan delić svoje „preinformativne emisije“, za studente, ali nažalost, na način na koji to radi mesecima. Umesto da informiše javnost o zahtevima studenata koji nisu ispunjeni i njihovim trenutnim akcijama koje svakodnevno sprovode, Vučićević je pričao o porodicama studenata i o njihovim „zdravstvenim kartonima“.

Konkretno, Vučićević je razgovarao sa dopisnicom iz Novog Pazara Sajmom Dražanin o studentu FPN-a Davudu Delimeđcu koji je takođe iz Novog Pazara. Pričali su o zdravstvenom stanju njegove majke, pri čemu je, kako je Davud ispričao za Nova.rs, Vučićević izneo notorne i gnusne laži.

„Ovaj put ‘Informer’ je prešao poslednju granicu novinarske etike i ljudske etike, na kraju krajeva. To više nisu bili napadi na studente lično, već i na njihove porodice i to u vezi nekih tema o kojima uopšte ne bi trebalo da se polemiše, kao što je nečije zdravstveno stanje. Zbog toga su moje kolege jako žustro odreagovale na taj program ‘Informera’ i najavili protest ispred njihove zgrade“, ispričao je Davud.

Dodao je da ga je još više potreslo to što se iznošenju neistina pridružila i njegova sugrađanka, dopisnica iz Novog Pazara Sajma Dražanin.

„Više me je potreslo što se Sajma pridružila tim gnusnim izjavama Dragana Vučićevića, jer se po prvi put našao neko od novinara iz Novog Pazara, što do sada nije bio slučaj. Ona je učestvovala u tom programu kao dopisnik i zajedno sa Vučićevićem iznela te notorne neistine o zdravstvenom stanju moje majke. I mislim da je to trenutak kada je prekardašena svaka mera profesionalizma u novinarstvu“, naveo je on.

Izvor: Nova.rs