Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije upozorio je u Božićnoj poslanici da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvao na njihovo prevazilaženje. Šta misle o studentskoj pobuni, poglavari SPC su prethodne godine više puta rekli

„Da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima“, poručio je u Božićnoj poslanici poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije upozorivši da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvavši na njihovo prevazilaženje.

„Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju“, rekao je patrijarh Porfirije, konstatujući da je situacija u Srbiji, „u koju gleda vasceli naš narod“ – složena i teška.

Oglašavala se SPC 2025. godine više puta po pitanju studentskih protesta i podela u zemlji, a u januaru prethodne godine, u jednom od saopštenja koje je potpisao službenik Patrijaršije Dušan Stokanović navedeno je da studenti u Srbiji žive u paralelnim univerzumima i na njima je da odluče da li žele da žive u svetu o kojem im je govorio patrijarh Porfirije, ili u onom u kojem se izvrgavaju ruglu sve svetosavske vrednosti i sva srpska identitetska obeležja.

Oglašavali su se više puta u toku protekle godine čelnici SPC po ovom pitanju, uglavnom kritikujući studente, vladika David nazvao ih je ustašama, dok je manji deo eparhije stao uz njih.

O podelama

Patrijarh Porfirije sada je pozvao na prevazilaženje podela: „Da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, nephodni jedni drugima“.

„Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom“, poručio je Porfirije.

Govoreći o prilikama u Srbiji, naveo je da je „posebno zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima“.

„Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posledično, sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva“, konstatovao je patrijarh Porfirije.

Naveo je i da „živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba“.

„Promena globalog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti“, rekao je patrijarh Porfirije, u Božićnoj poslanici.

