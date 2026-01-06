Vremenske (ne)prilike
Iznenadni sneg u januaru: Gde je sve u Srbiji proglašena vanredna situacija
Stižu upozorenja na ledenu kišu, prekid saobraćaja, sneg... Da li nas je iznenadio sneg u januaru i gde je sve proglašena vanredna situacija
Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije upozorio je u Božićnoj poslanici da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvao na njihovo prevazilaženje. Šta misle o studentskoj pobuni, poglavari SPC su prethodne godine više puta rekli
„Da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima“, poručio je u Božićnoj poslanici poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije upozorivši da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvavši na njihovo prevazilaženje.
„Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju“, rekao je patrijarh Porfirije, konstatujući da je situacija u Srbiji, „u koju gleda vasceli naš narod“ – složena i teška.
Oglašavala se SPC 2025. godine više puta po pitanju studentskih protesta i podela u zemlji, a u januaru prethodne godine, u jednom od saopštenja koje je potpisao službenik Patrijaršije Dušan Stokanović navedeno je da studenti u Srbiji žive u paralelnim univerzumima i na njima je da odluče da li žele da žive u svetu o kojem im je govorio patrijarh Porfirije, ili u onom u kojem se izvrgavaju ruglu sve svetosavske vrednosti i sva srpska identitetska obeležja.
Oglašavali su se više puta u toku protekle godine čelnici SPC po ovom pitanju, uglavnom kritikujući studente, vladika David nazvao ih je ustašama, dok je manji deo eparhije stao uz njih.
Patrijarh Porfirije sada je pozvao na prevazilaženje podela: „Da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, nephodni jedni drugima“.
„Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom“, poručio je Porfirije.
Govoreći o prilikama u Srbiji, naveo je da je „posebno zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima“.
„Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posledično, sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva“, konstatovao je patrijarh Porfirije.
Naveo je i da „živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba“.
„Promena globalog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti“, rekao je patrijarh Porfirije, u Božićnoj poslanici.
Koliko se zaista „živi“ tradicijа badnjaka, ako je prihvatljivo da za Božić odete do spomen-parka da posečete hrast? Kako se Srbija srozala dotle da mora da moli građane da u tom pohodu zaobiđe Šumarice? To je, znate, tamo gde su Nemci streljali đake
Fondacija „Hepi pot“ pokrenula je prikupljanje novčanih sredstava kako bi se obezbedio transport tela Stefana Ivanovića iz Švajcarske u Srbiju i pokrili troškovi sahrane
U Čačku nedostaje više od 130 lekara specijalista. Istovremeno se planira izgradnja dve nove bolnice. Izgleda, međutim, da su to prazna obećanja
Gradski saobraćaj ponovo funkcioniše ispred Skupštine Srbije nakon što je sa kolovoza uklonjen deo šatora takozvanog Ćacilenda
