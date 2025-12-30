Za organizaciju i realizaciju izložbene postavke u Nacionalnom paviljonu Srbije na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 biće izdvojeno oko 8,5 miliona evra, a tender je raspisala Kancelarija Komesara Srbije za međunarodne izložbe

Kancelarija Komesara Srbije za međunarodne izložbe raspisuje tender za izbor kompanije koja treba da pripremi i realizuje izložbenu postavku u Nacionalnom paviljonu Srbije Ekspo 2027.

Procenjena vrednost javne nabavke za usluge organizacije izložbene postavke u Nacionalnom paviljonu Srbije na Ekspo 2027 iznosi milijardu dinara, odnosno oko 8.510.000 evra.

Sve informacije o toj javnoj nabavci, uključujući uslove učešća, rokove i kriterijume za izbor najboljeg ponuđača, biće dostupne od sutra na portalu Javnih nabavki.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu. Do sada je učešće na izložbi potvrdilo 130 zemalja.

Izabrani ponuđač, kako je navedeno u saopštenju te Kancelarije, ima zadatak da priredi kreativni koncept i realizuje izložbu na 24.827,60 kvadratnih metara.

Taj posao, između ostalog, uključuje izradu „autorskih umetničkih dela, skulptura, prostornih i ambijentalnih instalacija, produkciju audio-vizuelnih sadržaja, razvoj VR i AR tehnoloških rešenja, kao i koordinaciju svih učesnika u procesu pripreme i kreativne i tehničke realizacije izložbe u trajanju od tri meseca“.

Generalni komesar Srbije za Ekspo 2027 Žarko Malinović pozvao je domaće i međunarodne kompanije da se prijave na tender i da „kreativnim idejama doprinesu da Srbija predstavi svetu svoje stvaralaštvo, energiju i savremeni identitet“.

On je istakao da je na ovogodišnjoj velikoj Svetskoj izložbi „Ekspo 2025″ u Osaki izložbene postavka Japana, domaćina, koštala 36 miliona evra, dok je na Ekspo 2020 u Dubaiju, izgradnja i organizacija izložbe u paviljonu domasina Ujedinjenih Arapskih Emirata koštala 88 miliona evra.

