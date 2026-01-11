Najposećenije skijalište u Srbiji i ove zime izaziva nezadovoljstvo pojedinih turista. Posetioci na društvenim mrežama kritikuju visoke cene ski-pasa, loše održavane staze, gužve na žičarama i neadekvatnu reakciju osoblja

Kopaonik, najveće i najpoznatije skijalište u Srbiji, ove zime ponovo se našao pod kritikom turista i ljubitelja zimskih sportova. Posetioci ističu probleme u organizaciji, kvalitetu infrastrukture i uslugama koje, kako kažu, ne odgovaraju ceni ski-pasa i očekivanjima za ovu destinaciju.

Među najčešćim prigovorima su gužve na žičarama, nedovoljno održavane staze i neadekvatna signalizacija, što dovodi do frustracija, posebno kod porodica sa decom i početnika u skijanju. Pored toga, korisnici mreža često ukazuju na sporu reakciju nadležnih u slučaju zastoja žičara, neadekvatan odnos cena i kvaliteta, kao i prevelike cene u ugostiteljskim objektima.

Turisti takođe navode da se cene ski-pasa, hrane i dodatnih usluga, poput iznajmljivanja opreme, ne usklađuju sa kvalitetom pruženih usluga.

Jedna od poznatijih korisnica društvene mreže TikTok Mara Ognjenović navela je u objavi da rade samo tri staze, a da su uslovi na jednoj od njih, „Krstu“ – veoma loši.

Na snimku koji je naslovljen sa „Skijališta Srbije = krađa“ vidi se neuredna staza na kojoj ima veoma malo snega.

„Najviše kod Kopaonika volim da budem smeštena u Rtnju, gde imam direktan izlazak na stazu. Mađutim, staza ‘Mali Karaman’ ne radi. I onda volim da kolima odem do centra, i da me tamo sačeka lopatarska parking mafija: ‘Dobar dan – Dobar dan: 1.000 dinara’. I volim da sednem u kafić, da naručim čaj i da ga platim 500 dinara. To je moj gušt“, kaže ironično ova tiktokerka u objavi i poručuje: „Skijališta Srbije, sram vas i stid bilo, ovo je blamantno kako skijalište izgleda, a vi naplaćujete punu cenu. Sramno“!

Druga korisnica ove mreže, Saša Sinđelić, kritikuje u objavi rad Skijališta Srbije i izražava nadu da će se preduzeti nešto povodom ovakve situacije.

„Ja sam smeštena u Brzeću, iz kog gondola vuče do centra, do skijališta. Pazite sad, ovo – pada sneg i minus je i zbog toga gondola ne radi, jer oni nisu očekivali da će biti hladno, u minusu i da će pasti sneg. Naravno da nisu organizovali prevoz za ljude koji su u Brzeću, nego se očekuje da sada na ski-pas koji sam platila 30.000 dinara za sedam dana skijanja, platim još 4.000 do staze i 4.000 nazad“, ističe ona i dodaje da je zvanje telefonske podrške uzaludno.

U objavi dodaje da se zbog svega toga zaklela da više nikada u životu neće doći na Kopaonik na skijanje, i da će ubuduće za zimovanje svoj novac trošiti u inostranstvu.

Prema cenovniku Skijališta Srbije, cena šestodnevnog ski-passa za odrasle kreće se od 24.900 do 27.100 dinara, dok jednodnevna karta iznosi između 5.600 i 6.500 dinara.

Cene u ugostiteljskim objektima variraju u zavisnosti od lokacije: kafa se kreće od 250 do 450 dinara, čaj ili kuvano vino od 350 do 600 dinara, dok pljeskavica na stazi košta 1.000 dinara. Obroci se kreću od 600 do 900 dinara za doručak, do 3.000–3.500 dinara za ručak.

