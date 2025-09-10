Alergije

10.septembar 2025. K. S.

Alergija na ambroziju: Nikad gore

Oni koji pate od alergije na ambroziju ovih dana su suočeni sa velikim problemom – koncentracija polena ove biljke u vazduhu beleži rekordne vrednosti

Mediji

09.septembar 2025. Jelena Petković

Najgora godina za bezbednost novinara u Srbiji

Sa apsolutnom amnestijom za zločine nad građanima i novinarima, Srbija je doživela potpuni kolaps pravne države i kraj pravnog sistema. Zemlja u kojoj nijedno ubistvo novinara nije rasvetljeno ni kažnjeno, u kojoj ubice i dalje slobodno hodaju, danas beleži najgoru godinu po pitanju bezbednosti novinara