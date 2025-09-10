Građani su privedeni nakon što su u nedelju pokušali da „pozdrave ljude“ koji su došli na protest SNS protiv „blokadera“, a za koje tvrde da su dovedeni u Kosjerić iz drugih gradova

Advokat šestorice privedenih meštana Kosjerića Vladimir Radovanović izjavio je u sredu ispred suda u Požegi da je njegovim kljentima određen kućni pritvor, uz nanogicu.

„To će trajati do tri meseca. Kako će se efektivno odvijati videćemo, ali nema efektivnog pritvora“, rekao je Radovanović, navodi Televizija N1.

Građani okupljeni ispred zgrade suda u Požegi povicima su pozdravili tu informaciju, uzvikujući „Pobeda“.

U nedelju se, dok se održavao skup protiv „blokadera“, okupila grupa demonstranata iz Kosjerića, tvrdeći da žele da pozdrave ljude koji su došli na protest Srpske napredne stranke, navodeći da se radi o osobama dovedenim iz drugih gradova, poput Požege i Užica.

Pošto se postavio kordon za razbijanje demonstracija, došlo je do sukoba.

Sedam osoba je privedeno u Policijsku upravu Užice, za šest je određeno zadržavanje do 48 sati, dok je jedna puštena nakon saslušanja.

Izvor: FoNet