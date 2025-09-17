„Imamo posla sa ubistvima iz etničkih i političkih motiva, u periodu kada su se Albanci u JNA suočavali sa diskriminacijom, stigmatizacijom i otvorenim neprijateljstvom“, tvrdi poslanik iz Bujanovca Šaip Kamberi

Poslanik iz Bujanovca Šaip Kamberi podneo je zahtev za formiranje posebnog parlamentarnog odbora koji bi istražio slučajeve smrti albanskih vojnika u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA) tokom 1980-ih godina.

Kamberi jetaj zahtev uputio predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, u trenutku kada se Srbija priprema da ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka.

U objavi na svom profilu na Fejsbuku, Kamberi je zatražio rasvetljavanje smrti 135 albanskih vojnika u redovima JNA tokom 1980-ih, prenosi Radio Slobodna Evropa.

„Mnogi od ovih slučajeva, registrovani kao ‘samoubistva’, ‘nesreće’ ili ‘disciplinski prekršaji’, porodice žrtava su smatrale sumnjivim, jer su često prijavljivali tragove nasilja na telima koja su im vraćena“, naveo je Kamberi.

Institucionalna diskriminacija

Dodao je da je nedostatak nezavisnih istraga i transparentnosti u vezi sa tim ubistvima učvrstio uverenje da „imamo posla sa ubistvima iz etničkih i političkih motiva, u periodu kada su se Albanci u JNA suočavali sa diskriminacijom, stigmatizacijom i otvorenim neprijateljstvom“.

„Ovaj fenomen ostao je tih i nedokumentovan u javnom diskursu u Srbiji, što odražava ozbiljan nedostatak suočavanja s prošlošću i institucionalne diskriminacije prema Albancima“, naglasio je on.

Kamberi je istakao da bi komisija, ukoliko bude odobrena, uključivala i predstavnike civilnog društva i albanske zajednice.

Vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiji

Prema rečima Kamberija, ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka izaziva zabrinutost među Albancima u Preševskoj dolini zbog „bolnih istorijskih iskustava diskriminatorskog tretmana i tragedija koje su u prošlosti doživeli mladi Albanci tokom služenja u JNA“.

U Srbiji živi više od 60.000 Albanaca, koji čine četvrtu po veličini manjinsku zajednicu, prema poslednjem popisu stanovništva iz 2022. godine.

Albanci u Preševskoj dolini – termin koji obuhvata Preševo, Medveđu i Bujanovac, opštine na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom – neprestano se žale na diskriminaciju.

U međunarodnim izveštajima, Preševska dolina se opisuje kao potpuno izolovana i navodi se da pažnju dobija samo u vreme izbora.

Vlasti su prošle godine pokrenule proces vraćanja obaveznog vojnog roka.

Prošlog leta, Vlada Srbije je najavila da će obavezno služenje vojske, koje je ukinuto 1. januara 2011. godine, biti ponovo uvedeno 2025. godine.

Ove sedmice, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, Milan Mojsilović, izjavio je da zemlja nije odustala od ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka i dodao da se sprovode intenzivne pripreme.

Prema njegovim rečima, uložena su značajna sredstva u renoviranje kasarni i nabavku opreme. Dodao je i da će sledeći korak biti „usklađivanje pravnog okvira sa onim što želimo, 75 dana vojnog roka“, te da se očekuje da Skupština Srbije usvoji zakon o tom pitanju.