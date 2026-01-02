U nedelju se, naročito u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima, očekuje od 10 do 20 centimetara snega lokalno i oko 30 centimetara snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.

U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnim krajevima zemlje, a uveče ponegde i u centralnim predelima.

To će pratiti pad temperature i prelazak kiše u susnežicu i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.

Zatim sledi oblačno i u većem delu zemlje hladno vreme sa snegom, uz dalje povećanje snežnog pokrivača.

U nedelju se naročito u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima očekuje od 10 do 20 centimetara snega lokalno i oko 30 centimetara snega.

Na krajnjem jugu i jugoistoku će biti toplije sa kišom, koja će se u večernjim, noćnim i jutarnjim satima lokalno lediti pri tlu, a početkom sledeće sedmice ledena kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim predelima.

Sredinom sedmice, uz dalji pad temperature, sneg se očekuje i u južnim predelima uz formiranje snežnog pokrivača i u ovim krajevima. U petak (9. januara.) biće suvo uz delimično razvedravanje.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put i da budu posebno oprezni u noći između subote i nedelje.

Po upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) očekuje se kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuje jači sneg.

„Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine“, naveli su Putevi Srbije u saopštenju.

