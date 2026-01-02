Tragedija u Kran-Montani
Porodica jednog državljanina Srbije prijavila je njegov nestanak nakon katastrofalnog požara u baru u Kran-Montani
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.
U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnim krajevima zemlje, a uveče ponegde i u centralnim predelima.
To će pratiti pad temperature i prelazak kiše u susnežicu i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.
Zatim sledi oblačno i u većem delu zemlje hladno vreme sa snegom, uz dalje povećanje snežnog pokrivača.
U nedelju se naročito u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima očekuje od 10 do 20 centimetara snega lokalno i oko 30 centimetara snega.
Na krajnjem jugu i jugoistoku će biti toplije sa kišom, koja će se u večernjim, noćnim i jutarnjim satima lokalno lediti pri tlu, a početkom sledeće sedmice ledena kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim predelima.
Sredinom sedmice, uz dalji pad temperature, sneg se očekuje i u južnim predelima uz formiranje snežnog pokrivača i u ovim krajevima. U petak (9. januara.) biće suvo uz delimično razvedravanje.
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put i da budu posebno oprezni u noći između subote i nedelje.
Po upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) očekuje se kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuje jači sneg.
„Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine“, naveli su Putevi Srbije u saopštenju.
Objekti i oprema su spremni, najavljuje ministar vojni, a hoće li obavezni vojni rok ponovo biti uveden tokom 2026. godine
Beograd je u Novu godinu ušao bez zvaničnog gradskog dočeka, bez većih saobraćajnih gužvi i bez masovnih okupljanja
Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara
„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi
