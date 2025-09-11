Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić naveo je da odluka o smeni dekanke Medicinskog fakulteta Tatjane Simić nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Medicinskog fakulteta

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio je u četvrtak dopis Medicinskom fakultetu u kom je tu obrazovnu instituciju upozorio na uočene nezakonitosti i druge nepravilnosti pri smeni dekanke Tatjane Simić.

Senatu Univerziteta u Beogradu je 3. septembra dostavljena odluka Saveta Medicinskog fakulteta u kojoj se konstatuje prestanak mandata dekanke Tatjane Simić, kao i da se za vršioca dekana iz redova profesora imenuje Nataša Milić.

Đokić je naveo da je predsedavao sednici Senata, da je upoznat sa sadržinom navedene odluke i da je, nakon konsultacija sa univerzitetskim ombudsmanom i pravnom službom Univerziteta, dužan da upozori Medicinski fakultet na uočene nezakonitosti i druge nepravilnosti koje utiču na njenu pravnu valjanost, prenosi N1.

„Odluku u ime Saveta Medicinskog fakulteta nije potpisao predsednik Saveta, kako je to propisano i uobičajeno, već predsedavajući sednicom, koji nije predsednik Saveta“, naveo je Đokić.

Dodao je da predsednik Saveta jedini ima pravo i dužnost da potpisuje pojedinačne odluke koje je doneo nadležni Savet.

Đokić smatra da takva odluka ima ozbiljan formalni nedostatak da bi važila kao odluka Saveta Medicinskog fakulteta.

Nije bilo propisane procedure

Kada je reč o obrazloženju odluke o smeni dekanke Simić, rektor Đokić ističe da iz njega „nedvosmisleno proizlazi da odluka o smeni dekanke Simić nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Medicinskog fakulteta“.

„Na osnovu obrazloženja Odluke zaključuje se da u datom slučaju nije primenjena propisana procedura za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike, pa sledstveno tome ne postoji konačna odluka kojom se utvrđuje da je dekan teškom povredom prekršio Kodeks profesionalne etike“, dodaje Đokić.

On zaključuje da nisu ispunjeni uslovi za prestanak dužnosti dekana propisani članom 64 stav 5 Zakona, budući da po Zakonu prestanak dužnosti dekana nastupa danom konačnosti odluke o utvrđivanju teške povrede Kodeksa profesionalne etike.

„Kako u datom trenutku ne postoji takva konačna odluka kojom se utvrđuje teška povreda Kodeksa, dužnost dekana ne može prestati, niti Savet Medicinskog fakulteta ima pravo da sam utvrđuje postojanje takve povrede i konstatuje prestanak dužnosti dekana, niti da imenuje vršioca dužnosti dekana“, dodaje se u dopisu rektora Univerziteta u Beogradu.

Pošto je, kako Đokić navodi, dostavljena odluka očigledno nezakonita, Medicinskom fakultetu je uputio poziv da svoje postupanje uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Izvor: FoNet