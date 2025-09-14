Protest poljoprivrednika

12.септембар 2025. N. M.

Poljoprivrednici najavili protestne vožnje 15. septembra

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) saopštila je da u ponedeljak, 15. septembra oko 12 sati, kreću u protest upozorenja i da će širom Srbije poljoprivrednici izaći na ulice