Prosvetni radnici u saradnji sa roditeljima i neformalnim organizacijama pripremaju protest za 12. oktobar u Beogradu

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) i Forum beogradskih gimnazija, zajedno sa neformalnim organizacijama i roditeljima organizovaće 12. oktobra u 16 sati kod kružnog toka Ušće protest „Snaga kolektiva, sloboda izbora“.

„U pitanju je održavanje plamena, a u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo 12. oktobra odlučićemo šta dalje. Borba će u svakom slučaju biti nastavljena. Protest su podržali i studenti i zborovi građana. Zato očekujem da će svi koji su svesni stanja u prosveti sa tog skupa poslati Ministarstvu prosvete, a prevashodno Vladi Srbije, da to više tako ne može“, kaže za „Vreme“ predsednik NSPRS Dušan Kokot.

Naglašava da su razlozi za protest brojni.

„Problemi u prosveti su šarenoliki, od toga da se u školama kolege razrešavaju, a nema stručnih zamena do toga da se ne održavaju časovi dok se direktori postavljaju na silu. Nijedan problem koji nas godinama muči nije rešen“, kaže Kokot.

Dodaje da postoje specijalne škole u kojima nema stručnih nastavnika i kao primer navodi specijalno odeljenje biologije Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom sadu koje nema stručnog nastavnika biologije.

„Dakle, ne da nemaju najboljeg nastvanika, nego nemaju stručnog nastavnika biologije uopšte“, kaže Kokot.

Navodi da na protestu ne očekuje predstavnike reprezentativnih prosvetnih sinidkata i da misli „da bi ih ljudi oterali kada bi se pojavili, toliko su zaslužili“.

Ukazujući da su se, nakon što su na početku svojih protesta bili usamljeni, prosvetnim radnicima priključili i ostali građani, Kokot kaže da je to jasno govori da je problem sa kojim se suočavaju prosvetni radnici postao toliko vidljiv, da sada čitavo društvo razmišlja o tome.

„U jednom društvu svi moraju da razmišljaju o obrazovanju. Ljudi su se sudarili s tim da se školski sistem raspada, da je više od 100 direktora zamenjeno za godinu dana. Gde god su videli dobru i srećnu zajednicu oni su je pocepali i škartirali ljude, a dovode ljude sumnjivih kvaliteta“, kaže Kokot.

Vreme da roditelji i profesori postanu partneri

Pominje da je u pondeljak počela blokada gimnazije u Pančevu, jer je direktor „koga su najurili iz Šeste beogradske gimnazije“ postavljen za vršioca dužnosti.

„Više ne znam odakle ih vade, a to stvara situaciju zbog koje se ljudi bune, što je dobro, jer na kraju krajeva mi jesmo najveći stradalnici, ne zbog naše hrabrosti, već zbog toga što javnost nije jasno podržala prosvetne radnike. Mislim da se ta slika sada menja“, kaže Kokot.

Dodaje da se nada da je javnost počela da shvata krucijalan značaj prosvete za opstanak društva.

„Vreme je da roditelji i profesori postanu partneri, što je prirodno, jer je za uspeh i kvalitetno obrazovanje ta saradnja neophodna. Ta saradnja je bila narušena, ali je sistem obrazovanja toliko pregažen da su i roditelji shvatili da nešto moraju da učine. Gde šaljete dete ako mu matematiku predaje bravar, a biologiju ekonomista? Šta će dete naučiti“, zaključuje Kokot.

Organizatori protesta okupili su se pod imenom Široki front zaštite nastavnika, a pored NSPRS i Foruma beogradskih gimnazija, čine ga i Proaktiv Univerziteta u Кosovskoj Mitrovici, Sektor prosveta Društvenog fronta, Ujedinjene zemunske osnovne škole, Prosveta Srbije uz studente, Puls beogradskih srednjih škola i Puls beogradskih osnovnih škola.

Gorući problemi

Cilj ovog protesta je da se ukaže na goruće probleme u prosveti kao što je onaj da se ugovori na određeno vreme ne produžavaju.

U pitanju i represija i faktički otkaz zaposlenima na određeno vreme, koji su podržali obustavu i blokade.

Navedeno je da je ogroman broj zaposlenih na određeno vreme u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja, odnosno više od 20 odsto nastavnog osoblja, što je oko 15.000 nastavnika.

Za njih ove godine nisu predviđeni konkursi, što znači da niko ko je posle 2020. godine zaposlen u prosveti nema šanse da ove godine dobije posao.

Pored toga razlog za protest su i diskriminatorne odredb za jubilarne nagrade i otpremnine i disciplinski postupci protiv zaposlenih i nezakoniti otkazi.

Procetni raddnici će protestovati i protiv razaranje škola, razrešenje direktora koji nisu vršili represiju prema kolegama i učenicima i imenovanjem nekompetentnih VD direktora koji ugrožavaju obrazovno-vaspitni rad.

Predviđeno je da na prostestu govori jedan profesor sa fakulteta i direktor koji je dobio otkaz, kao i roditelj učenika, nastavnik, vaspitač, tehnički radnik iz obrazovne ustanove i predstavnik IT sektora.

