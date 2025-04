Nastavnicima koji učestvuju u obustavi rada treći put su stigle umanjene zarade, izjavio je za FoNet predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) Dušan Kokot.

On je napomenuo da se intenzivno radi na tužbama tim povodom i da je značajan broj prosvetara dostavio dokumentaciju na kojoj sada rade advokati.

„Tužbe su u pripremi i prethodnih desetak dana se dosta radilo na tome. Sada je posao advokata kojom će brzinom oni uspeti da sve te tužbe napišu, pripreme i dostave nadležnim sudovima”, kazao je Kokot pošto je prosvetnim radnicima koji su u obustavi rada stigao umanjen prvi deo martovske zarade.

Vlasti neće slomiti prosvetare

„U većini slučajeva zarade su stigle kao i prošli put, kako je ko odrezao. Nema dve iste pljačke banke – jedan reže ovoliko, drugi reže onoliko, ali svakako režu. Pritisak se nastavlja”, kazao je Kokot.

U petak (4. april) je bio upućen i poziv školama na jednodnevnu obustavu nastave, pa je zabeležen i veći broj škola koje su učestvovale u takvom vidu protesta.

„Danas (7. april) se to vratilo na prethodni broj, uglavnom su u obustavi srednje škole i gimnazije. Ima i jedan broj osnovnih škola u ponekim gradovima, ali to nije neki veliki broj da bi se zaista pričalo o tome. To je zatišje koje ne mora da bude kraj, daleko od toga. Čekaju se neki povoljni momenti”, poručio je Kokot i dodao da je cilj da se vlastima pomaže da to što rade neće slomiti prosvetne radnike.

Da su plate treći put zaredom umanjene, FoNetu je potvrdila i predsednica Foruma beogradskih gimnazija Ana Dimitrijević koja ističe da u nekim školama, poput Treće beogradske gimnazije, profesorima nije legao ni dinar, negde je uplaćeno 50 odsto prvog dela martovske plate, a u nekima 15 odsto.

Kao primer nelogičnosti u isplatama, ona je navela svoju Devetu beogradsku gimnaziju – iako je mart duži od februara, a prema odluci Vlade treba da budu obračunati i uvećani koeficijenti za zaposlene u obrazovanju, današnja uplata je, ipak, manja od one prethodne.

„Kada se obračuna mesečna zarada, reč je o iznosima od nula do 30.000 dinara”, navela je Ana Dimitrijević.

