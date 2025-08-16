Dobrivoje Tanasijević, Amerikanac srpskog porekla, poznatiji kao Den Tana preminuo je u 91. godini života

Američki glumac, producent, sportski radnik i ugostitelj srpskog porekla Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, preminuo u 91. godini, prenosi RTS.

Tana je jedno vreme bio i predsednik fudbalskog kluba „Crvena zvezda“, a o tome je „Vreme“ ranije pisalo.

Rođen je u Čibutkovici 25. maja 1935. godine, a odrastao je u Beogradu. Kao dete zainteresovao se za fudbal i već sa 12 godina počeo da trenira, a nešto kasnije i da igra za „Crvenu zvezdu“. Fudbal je igrao u Nemačkoj, Kanadi kao i po dolasku u SAD 1954. godine.

Takođe, pohađao je i glumačku školu Džefa Korija u Malibuu.

Nakon nekoliko manjih uloga u filmovima The Enemy Below, Rin Tin Tin, The Untouchables, zapazili su ga producenti i dali mu nekoliko sporednih uloga.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodici.

Na društvenoj mreži „Iks“ napisao je da ga je rastužila vest o smrti Dobrivoja Tanasijevića, čuvenog Dena Tane, „uspešnog poslovnog čoveka, velikog Zvezdaša i nadasve patriote koji nikada nije zaboravio svoju Srbiju“.

Izvor: RTS