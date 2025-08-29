Problemi u poljoprivredi se gomilaju, a država subvencijama neuspešno pokušava ponekad da pomogne iako je tržište poljoprivrednih proizvoda „opterećeno kartelskim i monopolskim ponašanjem“. Ukoliko ne dobiju pomoć od 300 evra hektaru, poljoprivrednici najavljuju protest

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije i druga udruženja poljopridenika će do polovine septembra održati protest ukoliko država ne izađe u susret njihovom zahtevu i ne isplati im 300 evra po hektaru zbog štete nastale zbog ovogodišnje suše, kaže za „Vreme“ Mileta Slankamenac iz Inicijative.

On naglašava da država čak i nije uradila procenu štete od suša, a da je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izašao izneo „besmislenu procenu“ da je ove godine od svih poljoprivrednih kultura jedino kukuruz podbacio i to od sedam do osam odsto u odnosu na prošlu godinu.

Slankamenac kaže da su u toku razgovori sa ostalim udruženjima poljoprivrednika i da postoji generalna saglasnost oko organizovanja protesta.

Navodi da šteta od suše nije svuda jednaka i ukazuje da bi Institut Biosens „savršeno dobro“ mogao da proceni bar po opštinama ili delovima atara kolika je suša, ali podseća na probleme sa kojima se susreo taj institut u proteklim nedeljama.

„Nama ni tih 300 evra po hektaru neće zalečiti problem, jer mi imamo već četvrtu ili petu sušnu godinu zaredom. Ne radi se ni samo o 300 evra, jer, na primer, nisu isplaćene ni sve zaostale subvencije, a kasni i povraćaj akcize za dizel“, kaže Slankamenac.

Naglašava da problemi poljoprivrednika traju već godinama, a kao jedan od najvećih problema ističe to što je tržište poljoprivrednih proizvoda „opterećeno kartelskim i monopolskim ponašanjem“.

„Država je na neke zahteve odgovorila nekim subvencijama, ali poljoprivrednicima ništa to ne znači kada se stvore netržišne cene i loši uslovi poslovanja“, zaključuje Slankamenac.