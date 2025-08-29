Logo United Group

Medijske turbulencije

29.avgust 2025. K. S.

Ko je ko i šta je šta u Junajted grupi

Junajted grupa prolazi kroz pravu buru – od prodaje ključnih kompanija i multimilionskih transakcija, preko dramatičnih smena na vrhu, pa sve do navodnih pritisaka iz političkog vrha Srbije. Ko je ko u ovoj kompaniji