Na opštini Čukarica u Beogradu je tokom noći između utorka i srede u tri različite ulice gorelo šest ili čak sedam automobila

Prvi požar buknuo je na kolima u Ulici Beogradskog bataljona oko 23:20 časova u utorak, 7. oktobra, kako nezvanično saznaje RTS, a onda je požar sa jednog automobila zahvatio još tri vozila.

Potom, u 2:30 časova u Slobodana Aligrudića zapaljeno je još jedno vozilo koje je izgorelo u potpunosti. U Milosava Vlajića u 4:05 izgoreo je samo prednji deo jednog automobila. Među vozilima koja su zapaljena je i skupoceni mercedes u Palmotićevoj ulici.

Povređenih nema, a istraga je u toku.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_)

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_)

Leto zapaljenih kafića

Talas paljena automobila dolazi nakon što su u Beogradu tokom leta na nekoliko ugostiteljskih objekata u Beogradu bačeni Molotovljevi kokteli. Policija istražuje da li je po sredi iznuda reketa vlasnicima ili obračun mafije.

Tako je Molotovljev koktel krajem jula bačen i na ugostiteljski objekat u ulici Vojvode Stepe, na kome je pričinjena velika materijalna šteta. Početkom istog meseca zapaljen je lokal na Obilićevom vencu, a na meti nasilnika su bili i „Code kaffe“ u Žarkovu i jedan poznati restoran u Topčiderskom parku. Na isti restoran eksplozivna naprava bačena je i sredinom aprila.

U slično vreme su stradala i dva kafića u dva na uglu Molerove i Njegoševe ulice u Beogradu, na Vračaru, od kojih se zna da je jedan „Zrno“.

Početkom avgusta na Vračaru su izgorela dva autombila nakon što su na njih bačeni molotovlejvi kokteli.