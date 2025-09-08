Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (DIF) u Novom Sadu Patrik Drid izjavio je da je nađeno rešenje za dalji rad fakulteta i da će se nastaviti ispitni rok, navodeći da nema blokade zgrade fakulteta i da nema više policije u zgradi

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu Patrik Drid, koji je 1. septembra ušao na taj fakultet posle višemesečne fizičke blokade zgrade, izjavio je danas, posle sastanka sa studentima i nastavnim osobljem da je nađeno rešenje za dalji rad fakulteta i da će se nastaviti ispitni rok, navodeći da nema blokade zgrade fakulteta i da nema više policije u zgradi.

Drid je za Tanjug rekao da je na sastanku bilo napeto, ali da je nađeno rešenje.

„Napravili smo mi neke ustupke, oni su napravili neke ustupke, kao što inače ide u dijalogu i u kompromisu. Našli smo rešenje i idemo dalje. Nastavljamo sa radom, nastavljamo sa ispitima, da privedemo kraju, da možemo početi sledeću školsku godinu na vreme“, istakao je Drid.

Naveo je da je nađen kompromis i da i studenti i profesori sada normalno ulaze i izlaze iz zgrade fakulteta.

Drid je rekao da je današnjem sastanku prisustvovalo više od 100 studenata i skoro svi profesori.

Izvor: N1