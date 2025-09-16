Jedna devojčica povređena je kada je na nju pao deo ograde na donjem ulazu OŠ „Ujedinjene nacije“ u beogradskom naselju Cerak vinogradi. Devojčicu je majka odmah prevezla u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj

Kapija na donjem ulazu Osnovne škole „Ujedinjene nacije“ u beogradskom naselju Cerak vinogradi pala je, oko 14 časova, preko učenice prvog razreda koja je pošla u školu, javlja RTS.

Prema nezvaničnim informacijama iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj devojčica je u svesnom stanju, a čekaju se dalje analize i pregledi. Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a kapija koja je pala i povredila dete, podignuta.

„Majka je dovezla dete do školskog dvorišta, sela u kola, kada je ograda pala sa spoljne strane dvorišta i povredila dete. Dete je majka odmah odvezla u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj na pregled i ono je u svesnom stanju. Čekamo dalje informacije od roditelja. Okolnosti koje su dovele do povređivanja deteta ćemo ustanoviti naknadno o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni“, rekla je direktorka Vensa Radovanović Penevski za Blic.rs.

Kako je navedeno, u 13.50 časova tetkica je otključala kapiju kako bi učenici mogli da uđu u dvorište, a samim tim u školu, da bi ubrzo ograda pala.

