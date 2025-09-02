Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu

Posao je dobila preko konkursa za studente, a onda je, tvrdi, zbog podrške studentima – oterana s posla.

Milica Blažević, i sama studentkinja završne godine novinarstva, do juče je bila zaposlena na televiziji Tanjug, a onda je naprasno dobila rešenje o prestanku radnog odnosa.

U njemu se ne navodi konkretan razlog, osim da je „tehnološki višak“.

Istovremeno, na sajtu Tanjuga, objavljen je poziv za prijem novih novinara na toj televiziji.

„Ponekad sam išla na teren, nisam bila TV lice, ali jesam na Instagramu objavljivala dešavanja s protesta i podržavala studente. To je došlo do direktora, odnosno do ljudi koji zapravo stoje iza Tanjuga, Manje Grčić, koja mi je takođe ulazila na društvene mreže. To je postalo ozbiljnije i ja sam tako iznenada dobila rešenje o tome da sam tehnološki višak. Oterali su me iz firme“, govori za „Vreme“ Blažević dan pošto joj je rešenje uručeno 1. septembra.

Manja Grčić je generalna direktorka novinske agenicije Tanjug.

Grčić je sa Željkom Joksimovićem je 2019. osnivala kompaniju Minacord Media koju čine televizije – K1, TV Doktor i Kazbuka, a sa Jovanom Joksimović iste godine osniva agenciju za integrisane komunikacije Majo Public. Od 2021. suvlasnik je i direktor kompanije Tačno (Tanjug).

„Ideš danas, ne zanima nas ništa“

Prvi septembarski dan ujedno je bio i poslednji dan Milica Blažević na poslu na ovoj televiziji.

„Bukvalno je bilo kao da je bilo pitanje života i smrti. Rekli su mi ‘Ideš danas, ne zanima nas ništa’. Nisam dobila otkazni rok, nisu mi ništa objasnili. Ja sam znala o čemu se radi. Pitala sam ih kako ih nije sramota da zapravo ne dobijem čak ni realan razlog“, priča Blažević.

Kako dodaje, to da je tehnološki višak „ne pije vodu“, jer Tanjug ima stalno otvorene oglase za zapošljavanje novinara.

„Svako ko iole prati oglase za posao, konkurse za novinare, zna koliko Tanjug zapravo ima problem sa radnicima i koliko su im neprestano potrebni novi ljudi“, kaže Blažević.

Posao preko oglasa za studente

Blažević je radila na Tanjugu godinu dana.

„U redakciju sam došla preko poziva studentima, preko profesorke sa fakulteta, gde su oni nudili slobodu govora, plaćenu praksu. I zaista, plata je bila dobra i oni su nas nekako privukli tom pričom. Došle smo tada još tri devojke i ja. Znala sam gde radim, ali dokle god su oni poštovali moje mišljenje, moje stavove i nisu mi zadirali u privatnost, to je bilo dobro”, kaže Blažević.

Međutim, sumnja da su njene aktivnosti i objave o studentskim i građanskim protestima nekome zasmetale.

„Ja sam, koliko znam, prva dobila otkaz. Dugo niko nije dobio otkaz i mislim da je jedini razlog to što je moj nalog na Instagramu javan i otključan“, kaže sagovornica „Vremena“.

U poslednje vreme objave na Instagramu pregledali su joj ljudi koji na profilnim fotografijama imaju ilustraciju na kojoj piše „Vučić“, a pojavljivala su se među pregledima i druga Tanjugova lica koja je ne prate na ovoj mreži, poput izvršne direktorke Senke Tešić.

Tada je, kaže, osetila da će se nešto dogoditi.

„Otkaz mi je uručila žena koju prvi put vidim”

Otkaz joj je, kaže, uručila izvršna direktorka Minacord medie.

Minacord media, čiji je vlasnik Željko Joksimović, stoji iza novinske agencije Tanjug i televizija K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug.

„Nikad je (izvršnu direktorku Minacord medie) nisam videla ranije. To je bio prvi put da imam susret sa tom ženom, tako da otkaz nisam dobila od svoje direktorke. Takođe me pogodilo što je to sigurno došlo negde sa strane. Neko je moj otkaz želeo“, tvrdi Blažević.

Kako dodaje, u poslednjih mesec dana, nekoliko ljudi na Tanjugu je samo dalo otkaze.

„Vreme“ je kontaktiralo Tanjug, Tačno d.o.o. i Minacord mediju u vezi sa otkazom, međutim odgovori nisu stigli do objavljivanja teksta.

Firma Tačno d.o.o. osnovana je u novembru 2020. godine, a vlasnici su RTV Pančevo Radoice Milosavljevića (60 odsto vlasništva), i firma Minacord Media (40 odsto vlasništva) iza koje stoje pevač Željko Joksimović i Manja Grčić.

Firmi Tačno u decembru 2020. Vlada Srbije odobrila je korišćenje Tanjugov logoa, slogana i deo arhive za 628.000 evra. Ove logoe, slogan i ime – ono što praktično čini Tanjugov „brend“ – firma Tačno dobila je na desetogodišnje korišćenje.