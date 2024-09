Ograda Studentskog parka je u izuzetno lošem stanju, a i pored toga što je rekonstrukcija kapija Studentskog parka nekoliko puta najavljivana, od toga za sada nema ništa.

Kapije su toliko oštećene i zarđale da jedna ne može da se otvori, beton je popucao na više mesta i ne postoji nijedna ukrasna amfora na ogradi koja nije oštećena.

Nadležni za održavanje kapije Studentskog parka je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Profesor Arhitektonskog fakulteta Ivan Rašković podseća da je ograda Studentskog parka je delo Milutina Borisavljevića i da je napravljena pre skoro 100 godina, 1929. godine.

„To remek-delo, poznato i u literaturi, izvedeno na vrhunski način, kako na konceptualni način, tako i izvođački. Na njoj postoje brojna oštećenja, i mora se imati u vidu, da je relativno zahtevna u pogledu rekonstrukcije, sigurno će zahtevati više truda i novca, ali je to često sa vrhunskom arhitekturom“, rekao je Rašković za N1.

On je ocenio da je ograda bogata u formi, i da je teoretičari smeštaju u barokni stil, a neki u neo-rokoko.

„Treba imati u vidu da je arhitekta Milutin Borisavljević bio klasičar, i tokom karijere se sukobljavao sa modernistima, kada je moderna dobijala mesto u svetu i u našoj sredini. On je ostao do kraja klasičar i to se vidi po eliptičnim otvorima na ogradi i detaljima kao što su rešeteke od kovanog gvožđa i kapije“, rekao je Rašković.

On ogradu Studentskog parka ocenjuje kao vrhunski arhitektonski koncept i vrhunski zanatski rad, i ukazao da takve stvari zahtevaju više truda i novca za rekonstrukciju.

Dodao je da ograda skoro uopšte nema pravih uglova, a ima mnogo detalja, pa rekonstrukcija zahteva posebne zanatske radove.

