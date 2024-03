U Prvom osnovnom sudu danas je održano pripremno ročište u procesu koji je protiv glumice Anđele Jovanović pokrenuo glumac Branislav Lečić. Danas je saslušana Anđela Jovanović, a advokat njen Goran Draganić izjavio je nakon završenog pripremnog ročišta da će na sledećem ročištu biti saslušan Branislav Lečić, prenosi N1.

„Kao što je na svakom pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke u svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Moraćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je odloženo tek za 30. septembra. To je prilično dug period, ali to je što je“, kaže branilac Anđele Jovanović.

Draganić je rekao i da je Jovanović ranije dala izjavu, a da je odlučeno da je danas ne daje.

„Mogu samo da kažem da je pravo svakog umetnika da odluči da li će učestvovati u nekom projektu ili ne. Za sada je toliko, moramo sačekati za dalje“, ukazuje Draganić.

Glumici Jovanović su danas ispred suda pružile podršku koleginice i kolege glumci.

Šta se dogodilo ranije?

Glumicu Anđelu Jovanović tužio je glumac Branislav Lečić “za povredu časti i ugleda” nakon što je Jovanović odbila da igra sa njim u televizijskoj seriji “Radio Mileva” koju emituje RTS.

„Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom, kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale”, rekla je za „Blic“ Anđela Jovanović.

Jelena Riznić iz Ženske solidarnosti za “Vreme” kaže da je važno vratiti se na to kako pravosudni sistem funkcioniše u našoj državi. Njoj se čini da smo gotovo uvek kritički nastrojeni prema odlukama krivično-pravnog sistema kada je reč o procesuiranju raznih mafijaških grupa, političara ili sinova ličnosti bliskih režimu koji ubijaju ljude na ulici, predsednikovih kumova koji su pod dejstvom narkotika i drugih.

“Tada smo sigurni da sistem nije u redu. Međutim, kada na red dođe odluka istog sistema po pitanju nasilja nad ženama, a posebno seksualnog nasilja, odjednom postoji apsolutno poverenje u sistem i presude koje donosi”, ukazuje Riznić.

Dodaje da odluka Anđele Jovanović, ali i masovna podška kolega i koleginica iz branše, ukazuje na (ne)pravednost sistema i kako žene ponekad nastavljaju borbu protiv nasilja vaninstitucionalnim sredstvima koja imaju na raspolaganju.

“U slučaju Anđele Jovanović, to je integritet. Ovde je, međutim, dodatno zanimljivo kako nasilnici imaju na raspolaganju čitav niz oružja za odbranu sopstvenog statusa, institucionalnih i vaninstitucionalnih”, kaže naša sagovornica.

Podrška Anđeli Jovanović

Ženska solidarnost, Tampon zona, ali i mnoge kolege – Mirjana Karanović, Sloboda Mićalović, Milena Radulović pružili su podršku Anđeli. Među njima je i Danijela Štajnfeld koja je optužila Branisalva Lečića za silovanje, ali je Više javno tužilaštvo odbacilo njenu krivičnu prijavu.

Štajnfeld je uz fotografiju koleginice Jovanović napisala: “Hvala ti za snagu što si rekla ‘ne’”.

Na pitanje da li ovo može da ohrabri i druge žene da javno progovore, Riznić kaže da iskustvo pokazuje da su reakcije uvek lančane.

“Videli smo da je glumica Milena Radulović naglasila da je Lečić u glumačkim krugovima poznat po takvom ponašanju i da su mnoge mlađe koleginice imale loša iskustva sa njim. Videli smo i talas podrške sa svih strana. To već govori o snazi Anđelinog čina i sigurna sam da će se u budućnosti solidarnost samo još više graditi”, ukazuje naša sagovornica.

Konačno, kada je reč o akcijama, Ženska solidarnost će uvek biti tamo gde je potrebna podrška, kaže Riznić, što u slučaju Anđele Jovanović znači na ročištima, ali i kao dodatan nivo pritiska na nadležne ukoliko je to potrebno.