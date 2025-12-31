Zborovi građana Novog Sada pozivaju građane da Novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice

Zborovi građana Novog Sada pozvali su građane da 2026. godinu dočekaju u tišini na Trgu slobode, a okupljanje je zakazano u 23.45 sati.

Zborovi pozivaju građane da Novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra 2024. godine.

„Danas ne slavimo. Danas svedočimo. Dok se odgovorni spremaju za vatromet, mi se spremamo za istinu“, navode zborovi.

Pozivaju građane da 2025. godinu isprate „dostojanstveno i u tišini“.

„16 minuta ćutnje. 14 meseci. Nula odgovornih“, dodaju oni.

Onima koji dolaze poručili su i da ne nose transparente, kao i da neće biti govora.

„Samo mi i naša tišina“, naveli su Zborovi.