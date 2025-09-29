Izmene Krivičnog zakonika kojima se građani između ostalog protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje

Građani Novog Sada okupili se se na Keju žrtava racije kako bi izrazili protest zbog najavljenih izmena Krivičnog zakonika i formirali „lanac slobode“.

Oni su, noseći bele majice i držeći se za ruke, a pod parolom „Ne pristajemo“, formirali lanac duž Keja.

Lanac je formiran od mosta Duga, pa sve do početka trkačke staze kod kampusa Univerziteta u Novom Sadu, preneo je N1.

Ovu simboličnu protestnu akciju Novosađani su organizovali dva dana uoči isteka roka za podnošenje primedbi na izmene Krivičnog zakonika, kako bi ukazali na to da se najavljenim izmenama ugrožavaju osnovna ljudska prava, kao i sloboda izražavanja mišljenja.

Izmene kojima se protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje – a kako kažu, diskriminiše žrtve silovanja koje nisu u stanju da pruže otpor silovatelju.

Druge izmene kojima se protive su i one za koje smatraju da ugrožavaju slobodu mišljenja i izražavanja protesta – a to su deljenje materijala koji sugerišu na neko krivično delo, ugrožavanje saobraćaja opasnim radnjama ili sredstvima, pa i odobravanje, negiranje ili umanjivanje nekog krivičnog dela.

Smatraju da se ta krivična dela mogu široko tumačiti, pa i da bi mogla biti zloupotrebljena – posebno u vidu kažnjavanja aktivista ili građana koji izražavaju protest ili kritikuju vlast.