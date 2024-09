„Znam da mi je rekla da će mi dati prvo bensedin, da nemam velike bolove, ‘da raščistimo gužvu’. Mislila sam da je to sve priprema za carski rez“, priča ona za 021.

Smatra da je doktorka koja je „čekala jutro, sigurno čekala drugu smenu“.

Umesto da je porode u zakazano vreme, ostavljena je u bolovima i sa naponima u trajanju više od pet sati, kada joj u nesnosnim bolovima puca materica.

„Bili su nenormalni bolovi, to ne može da se opiše. To nisu bile kontrakcije. To je bilo verovatno kada je popucala materica. Nikog nije bilo tu u pretporođajnoj sali, ni sestre ni doktora, nikog. Sama sam bila. Znam da sam tad vrištala da bi se neko pojavio tu“, priča Aleksandra.

Osoblje se oko nje okupilo tek tada. Nakon rupture materice i neopisivih bolova, morala je na hitan carski rez, a doktori na ultrazvuku nisu čuli otkucaje srca deteta.

„Kad sam se probudila, pitala sam za bebu i rekli su mi da će mi reći moj pedijatar. Kad sam došla sebi, pozvala sam supruga i saznala preko telefona šta se desilo. Bebu uopšte nisam videla, na slici sam ga prvi put videla. Niko mi nije konkretno rekao šta i kako, rekli su samo ruptura materice”, kaže ona.

U Listu za novorođenče u koji je portal 021 imao uvid navodi se da je dete rođeno bez srčane akcije i da je rađena kardiopulmonalna reanimacija.

Prijava protiv Betanije

Aleksandra Vudrag je zbog ovakvog tretmana i ozbiljnih posledica poslala predlog za podnošenje krivične prijave.

Kako u prijavi navodi, iako ne poseduje medicinsko i pravno obrazovanje da bi ocenjivala rad lekara i pravno kvalifikovala krivično delo, svesna je „neopravdanog fizičkog i psihičkog ataka“ na njeno telo i „grubog kršenja prava na dostojanstvo i život“, kao i „nesavesne radnje lekara i nebrige u pružanju lekarske pomoći“.

Reagovao je i Zaštitnik građana, koji je pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva zdravlja.

Prokuplje: Beba preminula dva dana nakon rođenja

Još jedan slučaj akušerskog nasilja dogodio se nedavno u Prokuplju.

Roditelji bebe koja je samo dva dana posle rođenja preminula u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, podneli su krivičnu prijavu protiv dežurnih u porodilištu Opšte bolnice u Prokuplju, zbog nesavesnog pružanja medicinske pomoći, objavio je RTS.

Policija je obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju o ovoj prijavi, a u Tužilaštvu navode da su u toku predistražne radnje i utvrđivanje činjeničnog stanja.

U Zdravstvenom centru Prokuplje, kojem pripada i prokupačka bolnica, rekli su nam da i oni obavljaju kontrolu ovog slučaja.

Beba je rođena 28. avgusta u prokupačkom porodilištu i po rođenju, zbog teškog stanja u kome se nalazila, hitno je prebačena za Niš. Preminula je 31. avgusta u Univerzitetskom kliničkom centru Niš koji je naložio obdukciju bebe, čiji rezultati još uvek nisu poznati.

Crni niz optužbi

Ovo je samo još jedna u nizu optužbi za akušersko nasilje u Srbiji.

Ova vest je došla u istom danu kada je saopšteno da istraga protiv lekara Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici M. M. (45) iz Rume, koji se tereti za akušersko nasilje nad porodiljom, još uvek nije završena.

Podsetimo, ginekolog koji je uhapšen 20. januara ove godine, pušten je iz pritvora nakon šest meseci, jer tužilaštvo nije podiglo optužnicu.

Njegovo hapšenje je došlo nakon javnih optužbi Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice koja je objavila je u januaru 2024. tokom porođaja doživela akušersko nasilje, nakon kojeg je njena beba preminula.

Potom je lekar M.M. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo „teško delo protiv zdravlja ljudi“, pa nakon šest meseci pušten iz pritvora jer Tužilaštvo nije podiglo optužnicu.

Izvor:021.rs