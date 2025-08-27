Posle višednevnih prijatnih letnjih temperatura, krajem nedelje na područje Srbije stižu ponovo vreli letnji dani.

U četvrtak i petak (28. i 29. avgust) biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u četvrtak od 32 do 36 stepeni Celzijusa, a u petak u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u novom upozorenju.

Ovakve temperature očekuju se u svim krajevima zemlje, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 stepena Celzijusa.

U Beogradu, u četvrtak i petak biće sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 36 stepeni Celzijusa.

Kiša za vikend

U subotu (30. avgust) prognozirano je prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

U nedelju (31. avgust) na severu zemlje biće promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.