Dom za stare „Ivanović i sinovi” u Velikoj Moštanici, ilegalni dom koji je držao jedan od uhapšenih zbog požara u domu u Barajevu, naplaćivao je depozit od 3.000 evra stranim državljanima prilikom smeštaja, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju koja je imala uvid u ugovor.

Mesečna naknada za korisnike iznosila je između 50.000 i 55.000 dinara, piše Nova ekonomija.

„Predmet ovog ugovora predstavlja smeštaj lica u objektu domaće radinosti, kao i pružanje usluga ishrane, noćnog odmora, održavanja čistoće sobe, pružanje usluga lične higijene (kupanje i presvlaćenje), pranje veša, redovno davanje propisane od strane lekara terapije uz prisustvo medicinskog osoblja i negovateljica, korišćenje prostora (dvorišta) ispred objekta za šetnju i druge aktivnosti odmora.”

Ovako glasi prvi član Ugovora o pružanju usluga koji su korisnici doma „Ivanović i sinovi” u Velikoj Moštanici potpisivali pre smeštaja, u koji je Nova ekonomija imala uvid.

Iz ugovora se vidi još i da se jelovnik formirao na dnevnom nivou, da dom ima potpisan ugovor sa Domom zdravlja Čukarica, gde će korisniku biti pružena hitna medicinska pomoć ukoliko to bude potrebno, kao i da lekove o svom trošku obezbeđuje korisnik doma.

Cena doma i depozit

Cena smeštaja, rekla je za Novu ekonomiju ćerka jedne od korisnica, iznosila je između 50.000 i 55.000 dinara mesečno.

U ugovoru u koji je Nova ekonomija imala uvid, međutim, polje za cenu smeštaja ostavljeno je prazno, iako su dokument potpisali ćerka korisnika i zakonski zastupnik doma.

Strani državljani, takođe, bili su u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora uplate depozit od 3.000 evra.

Posete u određenom terminu

U ugovoru se još i navodi da srodnici korisnika mogu da dolaze u posetu svakodnevno, u periodu od 10 do 12:30 časova, kao i popodne, od 14 do 19 sati.

Takođe, u izuzetnim slučajevima, posete mogu da se odvijaju i van ove satnice, ali najduže do 20:30 časova, i to samo ukoliko uprava doma to odobri.

Dom dobio dozvolu uprkos prvobitnoj zabrani rada

Podsećamo, domu „Ivanović i sinovi” Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zabranilo je obavljanje delatnosti 10. jula 2019. godine. Bez obzira na to, dom je u maju 2021. dobio dozvolu za rad na pet godina.

Krajem decembra 2024. godine, međutim, objavljeno je da je ovaj dom stekao uslov za prinudnu likvidaciju, jer nije redovno podnosio finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre. Konkretno, ova firma do kraja 2023. nije dostavila izveštaje za 2021. i 2022.

Računi ove firme bili su u blokadi više puta od 2020, a trenutno su blokirani gotovo tri godine – od marta 2022. ukupan iznos blokade je 4.129.546 dinara.

Miloš Ivanović, vlasnik ovog doma, imao je još jedan ilegalni dom za stare u svom vlasništvu – „Ivanović-Makić” u Lazarevcu. Ovom domu je 30. avgusta 2022. godine Ministarstvo za rad, zabranilo obavljanje ove delatnosti.

Ivanović je uhapšen nakon požara „Ivanović” u Velikom Borku kod Barajeva, u kojem je poginulo osmoro ljudi, a koji je u vlasništvu njegove supruge, piše Nova ekonomija.