Grad Beograd, preciznije Gradski sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, raspisao je tender za usluge obezbeđenja, ovog puta za potrebe manifestacija i događaja u gradu.

Ovo je samo jedan u nizu tendera za angažovanje obezbeđenja, jer su gradske vlasti dodelile ove poslove u vrednosti od 7,5 miliona evra – samo od početka godine, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

Firme koje ove poslove dobijaju dobro su poznate i gotovo da nijedno angažovanje obezbeđenja ne može da prođe bez njih.

Kako je objavljeno na Portalu javnih nabavki, Grad će za obezbeđenje događaja i manifestacija dati najviše 50 miliona dinara bez PDV-a, nešto više od 420.000 evra. Pod obezbeđenjem se podrazumeva sprovođenje neophodnih mera zaštite na manifestacijama, zabrana ulaska neovlašćenim licima, sprečavanje aktivnosti koje mogu ugroziti redovne uslove rada, privremeno zadržavanje lica koje je zatečeno u vršenju krivičnog dela i težih prekršaja javnog reda i mira do dolaska policije…

Zadaci obezbeđenja u ovoj nabavci biće standardni zadaci, koji se podrazumevaju u ovakvim nabavkama.

Nabavke usluga obezbeđenja su česte, a gradske vlasti samo od početka godine dodelile su sedam ovakvih poslova, čija je ukupna vrednost nešto veća od 7,5 miliona evra. Tu spadaju poslovi obezbeđenja objekata gradske uprave, kao i gradskih preduzeća. Ovi poslovi se dodeljuju na period od šest meseci, godinu ili dve.

Ko je sve angažovan

Tako je Gradski sekretarijat za privredu u julu dodelio posao obezbeđenja objekata, protivpožarne zaštite, kao i angažovanja spasilačke službe na rekama u gradu. U konzorcijumu je šest firmi, među kojima i Udruženje spasilaca na vodi Srbije, ali i dobro poznata firma Atlas security. Vrednost dodeljenog ugovora iznosi nešto više od 233 miliona dinara, što je gotovo dva miliona evra. Ugovor je potpisan na dve godine.

Takođe, u maju je Sekretarijat za opšte poslove dodelio posao obezbeđenja zgrada Gradske uprave firmama T&M group solutions, Sparta Security i TE group. Ugovoreni posao vredan je 150 miliona dinara, iliti 1,27 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je na šest meseci. Usluge obezbeđenja odnose se na 14 objekata Gradske uprave, kao i „ostale objekte sa okvirnom strukturom zaposlenih i okvirnim radnim vremenom“.

Potom, Gradsko zelenilo je u junu dodelilo posao fizičkog obezbeđenja firmama Dobergard, Dobergard plus, Soko group i O.L.D. Gard security, koje su poznate po tome što dobijaju brojne javne poslove. Vrednost ugovora iznosi 68,7 miliona dinara, odnosno više od 585.000 evra.

Polovinom februara, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija takođe je sklopilo ugovor sa firmama za obezbeđenje. Ugovor je vredan 61 milion dinara, odnosno oko 520.000 evra. U konzorcijumu firmi koje su dobile posao su T&M Group Solutions, O.L.D. Gard security i Dobergard– koje su već dobro poznate.

Otprilike u isto vreme, Beogradske elektrane dodelile su posao dežurstva u zaštiti od požara i fizičko-tehničkog obezbeđenja – ponovo već viđenim firmama. Konzorcijum koji je dobio posao čine T&M group solutions, O.L.D. Gard security, Atlas security, Sparta security i Guard Rovčanin. Vrednost ugovora je 170 miliona dinara (1,4 miliona evra), a zaključen je na dve godine.

Samo nekoliko nedelja ranije, posao obezbeđenja Sportskog centra Novi Beograd dobila je firma Atlas security.Vrednost potpisanog ugovora je 32.868.000 dinara, dakle oko 280.500 evra.

Takođe početkom godine, obezbeđenje su dobile i Beogradske pijace. Ponovo, posao je dodeljen firmama Sparta security, Dobergard plus, T&M Group Solutions i Tisten group. Vrednost ugovorenog posla je 180 miliona dinara, odnosno 1,5 miliona evra. Ovaj ugovor dodeljen je na dve godine.

Poslovi samo za odabrane

Vidi se da u poslovima obezbeđenja dominira nekoliko firmi.

One uglavnom nastupaju zajedno – retko se na tender prijavljuje jedna firma samostalno.

Jedna od vodećih u ovoj grupi je Atlas security, u vlasništvu Veljka Simića. Ova firma je od početka godine dobila 10 poslova od različitih firmi u državnom vlasništvu. Ovu firmu angažovali su, pored beogradskih preduzeća, i Regionalna deponija Subotica, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Turistička ogranizacija Dragačevo…

Naredna firma je T&M Group Solutions, u kojoj vlasnički udeo ima i bivši rukometaš Dane Šijan. One je od početka ove godine od države dobila čak 28 poslova, ne samo za usluge obezbeđenja, već i čišćenja. Ugovore je potpisivala sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO), Dečjim kulturnim centrom Majdan u Beogradu, Skijalištima Srbije, Infostanom, Univerzitetskim kliničkim centrom Srbije, Elektrodistribucijom, Studentskim centrom, Opštom bolnicom Požarevac…

Ova firma, inače, dospela je u žižu javnosti nakon izbora 2023. godine. Tada je Radio Slobodna Evropa objavila da je ovo jedna od firmi čija su vozila uočena ispred Štark Arene, gde su na glasanje dovođeni glasači iz Bosne i Hercegovine.

Takođe, Šijan je u dva navrata dao potpis podrške vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci u predizbornim kampanjama.

Potom, tu je i Dobergard. Ova firma u vlasništvu je Dušana Đukića. Od početka godine, dobila je 13 poslova na tenderima. Poslove je Dobergard dobijao od Ratela, RFZO-a, Agencije za privredne registe (APR), Akademije strukovnih studija Beograd…

Dve Dobergardove ćerke firme, Dobergard plus i Sparta security, takođe su na spisku “omiljenih” državnih firmi. Doduše, Dobergard plus je od početka godine dobio samo tri posla – od RFZO-a, Zelenila i Beogradskih pijaca. S druge strane, Sparta je od početka godine ugovorila 10 poslova. Nju su angažovali Ratel, APR, Studentski centar, Zavod za sport i medicinu sporta…

Naredna je firma Soko group, u vlasništvu porodice Zorana Livaje, biznismena bliskog SNS-u i nekedašnjeg direktora Kancelarije za brze odgovore Vlade Srbije. Ova firma je ove godine dobila samo jedan posao, od Parking servisa, ali to ne znači da ranije nije bila angažovana od strane države. Naime, ona je pažnju javnosti privukla u avgustu, kada su njeni zaposleni sprečili narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu i ekološke aktiviste da uđu u zgradu Privredne komore Srbije, gde se održavala javna rasprava o Strategiji o mineralnim sirovinama.

Nabavke u toku

Pored obezbeđenja gradskih događaja, trenutno je otvoreno još nekoliko nabavki usluga obezbeđenja u Beogradu. Jedan od poslednjih tendera tog tipa raspisalo je Javno preduzeće za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava“. Procenjena vrednost nabavke obezbeđenja na Kalemegdanu, međutim, nije objavljena.

Obezbeđenje traži i Parking servis, takođe gradsko preduzeće, a za to je spremno da izdvoji 20 miliona dinara iliti nešto više od 170.000 evra.