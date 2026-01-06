Patrijarh Porfirije

SPC

06.januar 2026. K. S.

Šta je patrijarh Porfirije poručio u Božićnoj poslanici

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije upozorio je u Božićnoj poslanici da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvao na njihovo prevazilaženje. Šta misle o studentskoj pobuni, poglavari SPC su prethodne godine više puta rekli