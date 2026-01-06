Zbog potencijalnog prisustva bakterije koja može izazvati trovanje, kompanija Nestle s tržišta u Srbiji povlači nekoliko serija NAN formule za bebe

Sa tržišta u Srbiji povlači se nekoliko serija formula za odojčad NAN kompanije Nestle zbog potencijalnog prisustva bakterije koja može izazvati trovanje.

Kako je saopšteno iz te kompanije, proizvodi se povlače zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u serijama koje se povlače.

Kako se napominje, do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma uzrokovan korišćenjem formule.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da sektor za inspekcijske poslove preduzima sve mere iz svoje nadležnosti po pitanju preventivnog povlačenja proizvoda ove kompanije.

Iako nema zabeleženih posledica, Nestle je odlučio da sprovede preventivno povlačenje proizvoda u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i u skladu sa protokolima kvaliteta i bezbednosti proizvoda, navodi se u saopštenju.

Šta se povlači?

Kako je navedeno, povlače se sledeći proizvodi:

12607426 NAN AR LR, 800 g, hrana za posebne medicinske namene, serija 5187080622, rok trajanja do kraja jula 2027.

12607942 NAN COMFORTIS 1, 800 g, početna formula za odojčad; serija 51320346AE, rok trajanja do kraja maja 2027.

12607549 NAN OPTIPRO 1, 800 g, početna formula za odojčad; serija 51180346AD, rok trajanja do kraja aprila 2027.

12607549 NAN OPTIPRO 1, 800 g, Početna formula za odojčad; serija 51540346AB, rok trajanja do kraja jula 2027.

Šta da radite u slučaju da ste kupili i dali detetu neku od ovih formula?

Potrošači koji su kupili serije proizvoda koji se povlače ne bi trebalo da ih daju detetu i mogu da ih vrate prodavcu kod kog su ih kupili i traže povrat novca.

Ukoliko postoji zabrinutost u pogledu konzumacije ovog proizvoda, savet je da se kontaktira pedijatar ili drugi zdravstveni radnik, piše u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Dodatnu pomoć roditelji mogu da potraže mejlom na info@rs.nestle.com ili pozivom besplatnog broja telefona 0800 000 100.

Zbog iste bakterije povučen i Aptamil

Jedna serija formule za bebe povučena je iz prodaje u decembru 2025. s tržišta u Srbiji zbog mogućeg prisustva bakterije Bacillus cereus.

Problem sa Aptamil AR1 formulom prethodno je otkriven u susednoj Hrvatskoj, gde je Državni inspektorat opozvao ovaj proizvod, jer je utvrđeno povećano prisustvo ove bakterije.

Šta je Bacillus cereus?

Bakterija Bacillus cereus, zbog čijeg je mogućeg prisustva povučena jedna serija Aptamila, a sada i više serija NAN formule kompanije Nestle, može se naći u hrani i može da izazove simptome trovanja.

Može izazvati povraćanje i učestale stolica kod novorođenčadi, a ako su simptomi uporni i duže traju, može biti potrebna i intervencija u bolnici.