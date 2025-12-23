Građanske inicijative pokrenule su zajedničku akciju zaštite Košutnjaka, zahtevajući transparentnost i javni uvid u planove gradnje na parceli Avala filma.

Inicijativa Beograd ostaje i lokalni zborovi građana iz Rakovice, Skojevskog naselja, Vidikovca, Žarkova, Belih voda, Banovog brda i Starog grada uputili su zahtev investitoru Avala Studios Beograd da hitno omogući pristup zoni planirane gradnje na Košutnjaku, kako bi bilo izvršeno mapiranje i evidentiranje svakog stabla na parceli nekadašnjeg Avala filma.

Zahtev je upućen nakon javnih uveravanja profesora Vladimira Lojanice, dekana Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autora pobedničkog arhitektonsko-urbanističkog rešenja i budućeg obrađivača Prostornog plana „urbane revitalizacije“, da gradnja na Košutnjaku neće ugroziti zaštićeno područje i da nijedno stablo neće biti posečeno.

„Oslanjajući se na odgovorne i stručne garancije profesora Lojanice, očekujemo da građanima bude omogućeno da lično obezbede ispunjenje ovog obećanja“, navodi se u zajedničkom saopštenju inicijative i zborova.

Aktivisti upozoravaju da je Beogradu, kako navode, potrebno najmanje milion i po stabala kako bi se izborio sa zagađenjem vazduha, a ne dodatna seča zelenih površina i betoniranje pod izgovorom „urbane revitalizacije“.

„Nećemo dozvoliti da se poseče nijedno drvo i da se model Beograda na vodi proširi na Košutnjak, koji predstavlja pluća grada“, poručuju iz Inicijative Beograd ostaje i lokalnih zborova.

Ukoliko investitor ne odgovori pozitivno na zahtev, najavljuju primenu „svih oblika terenskog aktivizma i građanske neposlušnosti“, kako bi, kako navode, svako stablo na Košutnjaku bilo mapirano i zaštićeno.

Građani su pozvani da se uključe u lokalne zborove i inicijative za zaštitu javnog interesa i prirodnih dobara.

