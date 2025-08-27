Pod sloganom „Ne damo Petu“ održan je skup pred Petom beogradskom gimnazijom. Profesori traže hitnu reakciju nadležnih organa i inspekcije rada i zaštitu zaposlenih od diskriminacije i mobinga

Veliki broj ljudi okupio se u sredu (27. avgust) ispred Pete beogradske gimnazije, pošto su profesori te škole naveli da vršiteljka dužnosti direktora Danka Nešković zloupotrebljava funkciju i na neetičan način izlaže zaposlene pritisku, te da je sedmoro dobilo otkaze.

Protest je završen porukom, koja je ujedno bila i slogan skupa – „Ne damo Petu“ i odlučnošću da će nastaviti da se bore u školama, na ulicama, u institucijama, televizijama, selima i gradovima – i da će pobediti.

Iako je skup završen posle obraćanja predstavnika, okupljeni su ostali u ulici Ilije Garašanina, koja je bila zatvorena za saobraćaj.

Okupljeni su uzvikivali „pumpaj“, duvali u pištaljke i vuvuzele, udarali u bubnjeve.

„Ne damo Petu. Ne damo tradiciju dugu 120 godina. Ne damo Desanku Maksimović, Nadeždu Petrović, Gorana Markovića. Ne damo našu decu. Ne damo naše profesore“, neke su od poruka koje su nosili učesnici protesta.

Profesori Pete beogradske gimnazije optužili su vršiteljku dužnosti direktora Danku Nešković za zloupotrebu položaja, neetično vršenje pritiska zbog učešća na protestima i otpuštanje sedmoro profesora.

Od ranije, profesori traže hitnu reakciju nadležnih organa i inspekcije rada i zaštitu zaposlenih od diskriminacije i mobinga.

Poruke učenika i roditelja

Okupljenima na skupu obratili su se profesori i bivši i sadašnji učenici te škole, a pročitano je i pismo reditelja Gorana Markovića, koji je pohađao ovu beogradsku gimnaziju.

Roditelj učenice koja je ove godine završila ovu beogradsku gimnaziju, Saša Jovanović kazao je za N1 da sistem na Petu gleda kao primer kako da se razračuna sa ostalim školama u Srbiji.

Mi se borimo za školstvo i pravdu koja nam sleduje i zaslužuje bolju vlast, kazao je on.

Povod okupljanja je, istakao je, neprodužavanje ugovora nastavnicima, do čega je doveo „kontroverzni dolazak“ direktorke Nešović.

Kako je kazao, Savet roditelja je ukazivao na to, postavljali su pitanja da li iko veruje da je ona upućena da bi učinila nešto dobro, da li je kvalifikovana da prezuzne ulogu direktorke i da li iko smatra da želi dobro deci i roditeljima.

Ona se, naveo je on, razračunavala tokom leta sa decom, insistiranjem da se u učionicama bez klima nastava izvodi do poslednjeg dana, dok je, kaže, ona sedela u klimatizovanoj kancelariji.

„Sada su na redu profesori i razračunavanje sa njima. Oni žele da promene profesore i dovedu podobne. Mi ovde ostajemo“, smatra Jovanović.

Isidora Jovanović, bivša učenica Pete beogradske gimnazije, obratila se okupljenima.

„Na Petoj branim Beograd i Srbiju. Peta gimnazija je škola koja 120 godina stvara ljude od integriteta. Ljude koji svojim znanjem vide decenijama unapred. Ova gimnazija generacijama usmerava učenike da budu vrhunski u svakom smislu. Ova gimnazija na čelu sa našim profesorima stvaraju od nas slobodoumne ljude. Svesni smo da je direktorka upućena u ovu školu iz nekih drugih razloga. Poslata je da zaustavi i sve nas kaznu, zaplaši, većinu otpusti i promeni školu do neprepoznatiljivosti. Kraj školske godine je došao, ona je marširala sa obezbeđenjem i plašila učenike“, rekla je učenica.

Otac učenika Pete beogradske gimnazije održao je govor ispred ove ustanove.

„Ne poštuje zakon od prvog dana kada je ovde. Zbog pet posto manje učenika, ona otpušta 30 odsto profseora. Izjavila je da je za izvođenje nastavnog procesa ne interesuju deca i roditelji te deca. Možda ne zna šta znači koncept škole, pa ćemo da je podsetimo. Školu čine deca i roditelji te dece“, izjavio je jedan od roditelja.

„Mi smo ovde da se borimo za najveću svetinju ovog društva, a to je znanje. Otpor do pobede, ne damo Petu“, rekao je on.

Pismo reditelja Gorana Markovića

Okupljenima je pročitano i pismo reditelja Gorana Markovića, bivšeg učenika Pete beogradske gimnazije.

„Obraćam vam se kao đak vaše škole. Otisnuo sam se u život spreman za sve što me čekalo. Spreman, zato što sam završio Petu, najbolju gimnaziju u Beogradu, sa najpametnijim profesorima i gimnazijalcima. Mi završeni učenici Pete postali smo najbolji lekari… Zla družina zna da neće moći da ruši Srbiju, dok Peta stoji uspravno. Otpuštanje profesora od nekompetentne i zlonamrne direktorke najbolji je pokazatelj šta kriminalna družina nastoji da učini. Zato želim da vas pozovem na otpor zločinicima“, napisao je reditelj.

