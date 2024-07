Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon saslušanja Petar Panićć Pana, koji je osumnjičen da je automobilom udario ženu na pešačkom prelazu, pušten da se brani sa slobode.

„Povodom zadržavanja P.P, o kojem je javnost obaveštena dana 27.07.2024. godine, obaveštavamo vas da je javni tužilac saslušao okrivljenog P.P. u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na okolnosti izvršenja krivičnog dela Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kada je okrivljeni u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, detaljno navodeći kako se dogodila delikatna situacija i držeći se adekvatno i s poštovanjem pred javnim tužiocem“, stoji u saopštenju tužilaštva.

Dodaje se da će u daljem toku postupka biti izvedeni svi dokazi, sagledani video snimci, da će javni tužilac odrediti veštake medicinske i saobraćajne struke, ispitaće se oštećena i svi svedoci, nakon čega će biti doneta odluka.

Podsetimo, okrivljenom se stavlja na teret da je u Zemunu, u ulici Gornjogradskoj, udario oštećenu N. M. (55), koja je ulicu prelazila na obeleženom pešačkom prelazu, na kome su se u momentu nezgode nalazile još dve osobe.

„Oštećena je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu gde su joj konstatovane dve teške telesne povrede u vidu preloma ručnog zgloba i preloma potkolenice“ navodi se u saopštenju tužilaštva.

Šta kaže praksa kod ovakvih krivičnih dela?

Kako je „Vreme“ već pisalo o ovome, od samog početka slučaja, postavilo se pitanje da li će Petar Panić Pana odgovarati za to što je na pešačkom prelazu pokosio ženu. Ako pogledamo dosadašnje slučajeve bahate vožnje vozača bliskim naprednjačkoj vlasti – odgovor se nameće sam.

Naime, u pitanju je još jedan je u nizu incidenata koje izazivaju vozači bliski Srpskoj naprednoj stranci, a koji do današnjeg dana prolaze bez bilo čije odgovornosti.

Iako je za krivično delo za koje je optužen Panić zaprećena zatvorska kazna od jedne do osam godina robije, malo je verovatno da će se tako nešto desiti.

Dosadašnja praksa u ovakvim predmetima govori da čak i oni koji su pregazili pešaka na pešačkom prelazu i naneli mu kbne povrede retko kada odsluže zatvorsku kaznu.

Pošto se nezgoda koju je skrivio Panić dogodila na pešačkom prelazu, mogao je da bude okrivljen za umišljaj, teže krivično delo od onoga za koje je optužen, ali pošto se to do ni do sada nije dešavalo, velika verovatnoća je da će kao kaznu dobiti nanogicu – ili najverovatnije uslovnu presudu.

Tužilaštvo često ima praksu da kada se pregazi pešak goni počinioca za teže krivično delo od Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, jer se smatra da na tom mestu vozač ima veću odgovornost i da je krivica vozača mnogo veća, zbog posebne obaveze da se vodi računa o brzini kojom upravlja automobilom.

Međutim, u ovom slučaju se to nije desilo, pa se i ne treba očekivati drakonska kazna protiv Panića.

Slučaj Nine Kovačević

Najsvežiji primer kada je neko iz okruženja vlasti uradio ovako nešto je producentkinja TV Pinka Nina Kovačević koja je krajem juna udarila petnaestogodišnju devojčicu na pešačkom prelazu, nanevši joj teške telesne povrede. Protiv nje je pokrenuta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kovačević je u trenutku nesreće imala 1,51 promila alkohola u krvi. Drugi osnovni sud u Beogradu bio joj je posle nesreće odredio pritvor do 30 dana. Producentkinji Pinka je 26. jula produžen pritvor na još 30 dana, javili su beogradski mediji.

Tužilaštvo je ranije otkrilo i da su protiv producentkinje TV Pink do sada podneta 33 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog saobraćajnih prekršaja. Sa druge strane, kako Nova.rs otkriva, u slučaju Nine Kovačević u protekle četiri godine su u četiri slučaja donete osuđujuće presude.

Zbog brze vožnje Kovačević je osuđena na novčanu kaznu od 12.000 dinara, četiri kaznena poena i 30 dana zabrane upravljanja vozilom. Zbog ovog dela je više puta osuđena, odnosno još jednom i to na istu kaznu. Uprkos svemu, producentkinja Pinka je i dalje imala vozačku dozvolu.

Inače, producentkinja je javnosti postala poznata kada je u toku protesta „Srbija protiv nasilja“, okupljenima ispred TV Pink pokazivala srednji prst i smejala se sa terase zgrade.

Vučićevi kumovi



Nije ovo prvi put ni da neki od kumova predsednika Aleksandra Vučića učestvuje u saobraćajnoj nesreći. U martu prošle godine, Vučićev kum Nikola Petrović je upravljao vozilom marke „mercedes meklaren“, kada se zakucao u ogradu u Užičkoj ulici kod broja 46. Tom prilikom oborio je tri stuba i udario u auto marke „opel korsa“. Dve ženske osobe zadobile su povrede.

Slučaj se razvio u politički triler pošto je Katarina Petrović, major policije iz Valjeva, iz informacionog sistema MUP-a u javnost doturila podatke o tom udesu, iz kojih proizilazi da je Petrović vozio pijan i drogiran, ali da je to zataškano.

Ipak, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je da u udesu koji se dogodio u martu prošle godine nema elemenata krivične odgovornosti. U saopštenju Tužilaštva ukazuje se na to da se „ne može sa sigurnošću utvrditi“ da li je osumnjičeni upravljao svojim vozilom pod dejstvom kokaina, s obzirom na to da postojanje metabolita kokaina u urinu ne određuje vreme kada je kokain konzumiran, već samo pokazuje da je kokain prisutan u urinu, ali ne i u krvi.

I dok je Petrović prošao bez ikakvih posledica, na udaru se našla policajka koja je omogućila da se podaci o udesu obelodane. Katarina Petrović je uhapšena potom početkom jula prošle godine zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, a optužbi je prvobitno oslobođena u februaru ove godine, da bi Apelacioni sud u Beogradu u junu ukinuo oslobađajuću presudu Višeg suda u Valjevu. U ponovljenom postupku, Viši sud u Valjevu ponovo je Katarinu Petrović oslobodio optužbi.