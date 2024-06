U Novom Sadu zgrade niču kao pečurke, ali izgradnju ne prati razvoj infrastrukture. Sada je došlo do izlivanja kanalizacije, dvorišta plivaju u fekalijama. Smrad je nesnosan, a strah od bolesti veliki, pogotovo po ovako visokim temperaturama.

Stručnjaci su na to odavno upozoravali: primitivni naprednjački investicioni urbanizam, zasnovan na principu „uzmi pare i beži“ – ostaviće katastrofalne posledice po Novi Sad i njegove stanovnike.

Zgrade niču kao pečurke na svakom ćošku, uglavnom upitnog kvaliteta, a njih ne prati, ni u tragovima, razvoj infrastrukture. Recimo, istu kanalizacionu mrežu koju je u pojedinim delovima grada koristilo stotinak stanovnika, sada upotrebljava nekoliko hiljada.

Tako stvari stoje i sa vodovodom, pritisak u česmama u pojedinim delovima grada izuzetno je slab. Ne može čovek ni da se okupa. Ali, šta će Balkancima tuširanje, oni se samoperu! Tako stvari stoje i sa parking mestima: u Novom Sadu je lakše dobiti u kladionici nego naći parking mesto.

Foto: Nedim Sejdinović Dvorište u Novom Sadu nakon izlivanja kanalizacije

Dvorišta plivaju u fekalijama

Na Telepu su kanalizacioni šahtovi prepuni već odavno, do samog vrha. Na to su građani upozoravali nadležne službe proteklih meseci. Naravno, nikoga nije interesovalo da se pozabavi ovim problemom. A onda je došlo do izlivanja kanalizacije, dvorišta plivaju u fekalijama. Smrad je nesnosan, a strah od bolesti veliki, pogotovo po ovako visokim temperaturama.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ nije zainteresovano za ovaj problem iako postoji velika verovatnoća da će se kanalizacija uskoro uliti i u neke dvorišne stanove i potpuno ih uništiti. Osim toga, kanalizacija, u nešto manjoj meri, curi i u okolnim šahtovima. Možda će se dobar deo ovog dela grada uskoro kupati u ljudskim nusproizvodima. Pogotovo ako padne kiša i narastu podzemne vode. Ili šta već!

Možda će ovaj problem biti rešen za koji dan, no već je načinjena ogromna šteta. Ali, ovo su verovatno samo znakovi kako će Novi Sad, nekada udoban grad građen po meri običnih ljudi a ne kriminalaca i tajkuna – izgledati u budućnosti. Oni koji su zgrnuli ogromne pare od investicionog urbanizma i politike, biće sa svojim porodicama negde daleko. Neće deliti sa nama kanalizacione čari!