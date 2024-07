Nakon što je Republički geodetski zavod (RGZ) u objavi na društvenoj mreži Iks izneo niz optužbi na račun redakcije i uredništva Nove ekonomije, ovaj medij se oglasio saopštenjem u kojem se navodi da se radi o „nizu kleveta i neistina“.

U objavi naslovljenoj „RGZ razotkriva: Kako se dezinformacijama sabotira borba protiv korupcije” između ostalog piše da „RGZ informiše javnost o nastavku tendencioznog i manipulativnog izveštavanja koje naručuju interesne grupe preko lista ‘Nova ekonomija’, podrivajući reforme i borbu protiv korupcije u sektoru upravljanja nepokretnostima”.

RGZ je optužio glavnu i odgovornu urednicu Nove ekonomije Biljanu Stepanović da „aktivno učestvuje u ovim medijskim aktivnostima, ne dozvoljavajući da druga strana iznese svoje argumente“.

„Uprkos zahtevu RGZ-a za objavljivanje demantija, g-đa Stepanović nije ispoštovala zakonsku obavezu da se čuje i druga strana. Ovim povodom RGZ je uputio zvaničan dopis Evropskoj delegaciji u Srbiji, reagujući na neistine iznete u članku objavljenom u okviru projekta finansiranog od strane Evropske unije“.

Članak zbog koga je na adresu Nove ekonomije upućen demanti je tekst novinara Radmila Markovića „Protiv koga sve ratuje Katastar“ iz julskog izdanja ovog magazina.

Nova ekonomija: RGZ obavešten kada će demanti biti objavljen

Redakcija Nove ekonomije reagovala je na optužbe Republičkog geodetskog zavoda, navodeći da je ova državna institucija u pisanoj prepisci obaveštena da će demanti teksta, u skladu sa zakonom, biti objavljen u prvom narednom broju časopisa koji izlazi 1. septembra.

Zamenik glavnog urednika Nove ekonomije Aleksandar Milošević kaže za „Vreme“ da je redakcija ovog medija zaprepašćena optužbama koje su iznete na njihov račun.

„U pitanju je bio tekst koji je izašao u našem štampanom izdanju, a mi smo ga na portal preneli u rubrici koja prenosi tekstove isključivo iz štampanog izdanja. RGZ je poslao odgovor na taj tekst i to je sasvim u redu, u kvalitet tog odgovora ne ulazim. Mi smo odgovor odmah stavili u plan sledećeg broja, a to je 1. septembar, pošto sada imamo dvobroj. Oni su nedelju dana kasnije poslali dopis u kom se pitaju zbog čega i dalje nismo objavili demanti, te smo im u odgovoru objasnili da je prvo sledeće izdanje 1. septembra i da ćemo u tom broju objaviti taj tekst i odmah ga preneti na sajtu. Na to nismo dobili nikakav odgovor i mislili smo da je stvar tu završena“, objašnjava Milošević.

Međutim, odgovor je stigao deset dana kasnije – ali u vidu objave na društvenoj mreži Iks, na kojoj je Katastar inače vrlo aktivan. Poslato je i pismo na adresu EU delegacije u Srbiji.

„Potpuno smo zapanjeni time što je neko deset dana kasnije izneo niz potpuno neverovatnih optužbi i kleveta da određene interesne grupe naručuju tekstove od Nove ekonomije i da Nova ekonomija radi protiv suzbijanja korupcije u RGZ, što je i najsmešnija optužba koju sam čuo“, kaže naš sagovornik i dodaje da javno poziva ovu državnu ustanovu da saopšti koje su to grupe i ko su mentori interesnih grupa koji od „Nove ekonomije“ naručuju tekstove.

„Pozivam ih da već danas kažu ko su ti mentori i koje su to interesne grupe i neka nas tužilaštvo istraži tim povodom, jer je to krivično delo. Neka objave danas imenom i prezimenom ko od nas naručuje tekstove“, kaže Milošević.

Agresivan pristup RGZ

Milošević ističe i da još uvek nije bilo nikakve reakcije Republičkog geodetskog zavoda na saopštenje „Nove ekonomije“, ali i da ne očekuje nikakvu reakciju.

„Ovo je samo propagandni cilj i deo njihove široke medijske strategije koja već dugo traje. To je vrlo agresivan pristup prema svima koji izveštavaju o njihovom radu, i to baš o korupciji u Katastru. Ko prati njihov rad, video je da od početka ove godine i na društvenim mrežama i u saopštenjima nastupaju vrlo agresivno, uvek bez argumenata i komunikaciono ispod nivoa koji bi pristajao jednoj državnoj instituciji, ali i bilo kakvom normalnom razgovoru“, objašnjava zamenik glavnog i odgovornog urednika Nove ekonomije.

Dodaje da smatra da za postupke RGZ-a postoji konkretan razlog.

„Njihov cilj, po našem mišljenju, nije u tome da oni bilo šta dokažu, već da stvore propagandni utisak prema kome su oni žrtva, čime bi se obezvredili bilo kakvi istraživački tekstovi i čime bi se sve što se o njima piše unapred diskvalifikovalo“, ističe Milošević.

Ipak, sagovornik „Vremena“ kaže da to neće na bilo koji način uticati na rad „Nove ekonomije“.

„Svakako neće uspeti da zaustave naše izveštavanje, kao ni mnogo jači propagandisti u ovoj državi koji to godinama pokušavaju da urade. Nastavićemo da radimo svoj posao neutralno i profesionalno, kao i do sada“, zaključuje Milošević.

Povodom optužbi izrečenih na račun Nove ekonomije „Vreme“ je kontaktiralo Republički geodetski zavod.

Državna ustanova „razume frustraciju“

Republički geodetski zavod je, u međuvremenu, odgovorio na saopštenje Nove ekonomije novom objavom na društvenoj mreži Iks, pod nazivom „Moralno posrnuće urednice Nove ekonomije“.

U odgovoru se iz Katastra obraćaju direktno glavnoj i odgovornoj urednici Biljani Stepanović i navode da „sa velikim žaljenjem“ primaju najnovije pismo objavljeno na portalu koje „oslobođeno tereta zakona i moralnih normi, nastavlja tradiciju izbegavanja istine“.

„Fascinantno je kako uspevate da na dopis odgovorite u roku od nekoliko sati, u digitalnom izdanju vašeg lista, dok je za objavu demantija potrebno dva meseca – nešto što bi bilo smešno da nije tako tragično po transparentnost i istinu“, piše RGZ.

Ova državna institucija kaže i da „razume frustraciju“ urednice Nove ekonomije, koju optužuje i da zloupotrebljava fondove Evropske unije i da svesno izbegava objavljivanje demantija na tekst objavljen 1. jula.

„Možda smatrate da bi bilo korisno predložiti novi projekat Evropskoj delegaciji gde bi se finansiralo objavljivanje demantija u Novoj ekonomiji kad vas već zakon i moral ne obavezuju. U međuvremenu, u RGZ-u nastavljamo sa svojom misijom transparentnosti i pravne sigurnosti, iako znamo da se to možda neće svideti svima. RGZ će ipak insistirati na poštovanju zakona i objavljivanju demantija, pa makar i sudskim putem“, piše Katastar na Iks-u.

Sa druge strane, Aleksandar Milošević je za „Vreme“ potvrdio da će demanti Katastra, u skladu sa zakonom, svakako biti objavljen u prvom narednom broju Nove ekonomije – 1. septembra.