„Sve što pamtim je da su migranti prolazili, sedeli na zemlji, neki od njih su ličili na kriminalce. To je sve čega se sećam. Bilo bi neprijatno šetati pored te reke. Kao da živite u kamenom dobu“, opisao je vlasnik kompanije Igl Hils Mohamed Alabar kako pamti lokaciju na kojoj je sagradio Beograd na vodi

Vlasnik kompanije Igl Hils Mohamed Alabar izjavio je da su „migranti koji su prolazili i sedeli na zemlji“, od kojih su neki „ličili na kriminalce“ bili sve čega se seća da je video pre 11 godina na lokaciji na kojoj je sagradio Beograd na vodi.

Alabar je u intervjuu za Insajder naveo i da od države Srbije nije dobio ništa, iako mu je ustupila više od 300 hektara zemljišta bez nadoknade.

Ocenio je da je lokacija na kojoj je kasnije izgrađen Beograd na vodi bila „sramotna“, i da je niko nije želeo jer je izgledalo „loše, kao i stanje ekonomije zemlje u tom trenutku“.

„Mislim da je sve počelo sa zvaničnom delegacijom iz Srbije koja je posetila Abu Dabi. Onda mi je predstavljena ta tema. Mislim da sam posetio Beograd prvi put u novembru. Bilo je kišovito hladno i oblačno, nije izlgedalo dobro. Nije mi se svideo Beograd, posebno što je BDP bio minus jedan”, istakao je Alabar u intervjuu koji je deo emisije Insajder dokument: „Beograd na vodi – lepa slika, ružna pozadina“.

„Kada je BDP bio minus jedan, nema vrednosti“

Naveo je i da je tada rekao da nije zainteresovan za ulaganje, jer radi samo velike projekte, pa su mu kasnije pokazali Železničku stanicu. Veličina mu se svidela, ali ne i kada je otišao u posetu.

„Tada sam rekao ne, ne mogu ovo da radim, toliko smeća, toliko loše, brinuo sam se zbog zagađenja. Toliko srušenih zgrada, potpoljenih brodova u reci. I BDP minus 1. Rekao sam ne, ne, hvala vam puno. Zatim sam ponovo posetio Beograd. Bio je sunčan dan. Zatim sam malo pomalo počeo, voleo sam da šetam ulicama. Šetao sam ulicama, video sam ljude. Razumete na šta mislim? Mislim da su ljudi tako ljubazni. Zatim sam rekao ne, pokušaću i počelo je“, izajvio je Alabar.

On je rekao da mu niko ništa u biznisu nije dao, a na konstataciju da mu je dato zemljište bez naknade na 99 godina, da je moglo da bude prodato na tenderu, on je postavio pitanje kolika bi bila cena tog zemljišta.

„Kada je BDP bio minus jedan, nema vrednosti. Možda bi bio 10 dolara, možda 100 dolara. To je odgovor. Niko nikome ništa ne daje besplatno. Imaju svoj procenat profita. Nije besplatno, zar ne? Nemojte reći bez naknade zemljište“, naveo je Alabar.

„Bilo bi neprijatno šetati pored reke“

Na konstataciju novinarke Insajdera da je u pitanju bilo najvrednije zemljište, on je rekao da je to bilo zapušteno zemljište, puno smeća, i da je on tu lokaciju učinio luksuznom.

„Ta lokacija je bila toliko važna da niko nije želeo da investira. Ono što je bilo tamo, bilo je u lošem stanju. Sve što pamtim je da su migranti prolazili, sedeli na zemlji, neki od njih su ličili na kriminalce. To je sve čega se sećam. Osim ako niste videli nešto drugo. To je ono što pamtim. Zapravo, pokušao sam da pomognem nekima jer sam mislio da pričaju jezik. Nisam govorio njihov jezik, ali to je ono što sam video. Prljave autobuske stanice, zagađenje. Morali smo da čistimo pod, zemlju od zagađenja zbog cele istorije. Ne znam šta je tu bilo, tako da mislim da bi trebalo da mi zahvalite što sam očistio lokaciju“, rekao je Alabar.

On je naveo da bi mu tada bilo neprijatno da šeta pored reke.

„Ako sam iz Beograd, a recimo imam gosta iz Albanije ili Italije, bilo bi neprijatno šetati pored te reke. Kao da živite u kamenom dobu. I sad hoću da pozovem svog italijanskog prijatelja i želim da šetam sa njim i kažem, znate vi ste u Italiji dobri ljudi, i mi smo u Srbiji takođe dobri ljudi. Znate, ne znam zašto ljudi nisu zainteresovani za napredak u životu”, rekao je Alabar.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.